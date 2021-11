Zlínský kraj kvůli covidové situaci omezí společenský život

Zlín - Zlínský kraj podle hejtmana Radima Holiše (ANO) minimálně na 14 dní omezí od příštího týdne společenský život, aby pomohl nemocnicím, které jsou kvůli covidové situaci na hraně svých kapacit. Zakázány zřejmě budou akce nad 100 lidí. Hejtman to dnes řekl na tiskové konferenci ve Zlíně. Opatření by na základě legislativních možností měli vyhlásit hygienici.

Ve Zlínském kraji jsou nemocnice podle hejtmana těsně před naplněním maximálních kapacit. "Chceme, aby se omezily společenské akce. Je to ta nejmenší, nejméně bolestná věc, o kterou musíme lidi požádat, by nám pomohli snížit dopad epidemie ve Zlínském kraji," řekl Holiš. Podle něj je zájem udržet v chodu školy, firmy a služby, proto padla volba na omezení společenského života. Zákaz akcí nad sto lidí by se týkal venkovních akcí i akcí konaných uvnitř. "Nechceme úplně zastavit sportovní utkání a jiné společenské akce," uvedl hejtman.

Podle hejtmana je prioritou, aby se lidé v kraji dostali ke zdravotní péči. "Nemocnice jsou z větší části zaplněné covidovými pacienty. Predikce vývoje na budoucích 14 dnů nás nutí udělat nějaké opatření. Po dohodě s hejtmany bohužel nepřijde žádný nouzový stav, nepřijde žádné vládní nařízení, které by omezilo chod a kontakty v krajích. Proto jsme se dohodli, že využijeme zákonných možností hygieny a omezíme společenský život v kraji," uvedl Holiš. O věci dnes jednala epidemiologická komise kraje, podle hejtmana se řešilo, jaké jsou zákonné možnosti. Hejtman s dalšími orgány kraje včetně krizového štábu požádá hygieniky, aby opatření vyhlásili. Připraveno by mělo být v pátek, aby mohlo od pondělí platit.

Ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková dnes na tiskové konferenci kraje uvedla, že hygienici návrh podporují a akceptují. "Připravíme opatření, jehož cílem je snížit počty pozitivních nárůstů ve Zlínském kraji," uvedla Sedláčková. Opatření se podle ní bude projednávat s hejtmanem i ministerstvem zdravotnictví.

Hejtman již dnes ČTK řekl, že by přivítal vyhlášení nouzového stavu, na tom se však hejtmani neshodli. Podle Holiše není řešením vyhlásit v kraji stav nebezpečí, podle něj není vhodným nástrojem na řešení epidemie.

Za posledních sedm dní je v kraji 1299 nově nakažených na 100.000 obyvatel. Po Olomouckém kraji, kde je za týden 1422 nově nakažených na 100.000 obyvatel, je to druhý nejvyšší údaj mezi kraji v zemi. Nemocnice ve Zlínském kraji omezily plánované operace, pomáhají v nich vojáci.