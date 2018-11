Zlín - Po více než šesti letech se zlínský fotbalista Pavel Vyhnal dočkal branky v první lize. Svým dnešním gólem nasměroval "Ševce" ve 14. kole k výhře 2:1 nad Karvinou a k posunu na třetí místo v tabulce. Osmadvacetiletý odchovanec pražské Slavie připustil, že už si na předchozí trefy v nejvyšší soutěži ani nepamatuje.

Vyhnal dal v lize dvě branky v únoru 2012 ještě v dresu Bohemians 1905 a na další zásah v nejvyšší soutěži čekal až do dnešního utkání. "Skutečně je to tak dlouho?" uvedl v rozhovoru s novináři. To už bylo snad ve fotbalovém pravěku. Ani si na na tyto góly už nevzpomínám," dodal útočník, který do Zlína zamířil na konci loňského roku z Vlašimi.

Předcházela jej pověst kanonýra, neboť před rokem byl po podzimu s 11 góly druhým nejlepším druholigovým střelcem. "Pronásledovala mě ale smůla, dlouho jsem kvůli zranění nehrál. Až nyní jsem dostal příležitost. Byl jsem hodně hladový. Jak po hraní, tak i po gólech. Jsem šťastný, že se mi konečně podařilo se ve Zlíně zapsat mezi střelce," řekl Vyhnal.

Trefil se hned po změně stran, už v prvním poločase však tvrdou střelou z 20 metrů orazítkoval tyč. "Po zápase mi brankář Berkovec řekl, že mě ještě neviděl tak vystřelit. Konečně jsem mu na začátku druhého poločasu dal branku. Známe se asi od deseti let ze společného působení ve Slavii. Dá se říci, že jsme jako bráchové. Kopali jsme na sebe penalty. Jsem rád, že se mu mohu chvíli smát," žertoval Vyhnal.

Ve Zlíně toho zatím kvůli vleklému zranění mnoho neodehrál, dnes si připsal svůj teprve šestý ligový start za "Ševce". Po dlouhé přestávce stále dohání kondici. "Po hodině hry jsem už sotva dýchal. Situaci mi komplikovalo i to, že jsem v prvním poločase dostal v souboji loktem ránu do nosu. Sám jsem si řekl o střídání," uvedl Vyhnal.

V závěru z lavičky sledoval, jak se Karviná po snížení tlačí za vyrovnáním. "Jen jsem se modlil, ať to ukopeme a těsnou výhru udržíme. Chybou bylo, že jsme se v poslední půlhodině hodně zatáhli a v útoku jsme nepodrželi míč. Byla to z tohoto pohledu i moje chyba. Ale vybojovali jsme tři body a stále se držíme mezi nejlepšími týmy v tabulce," dodal Vyhnal.