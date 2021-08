Zlínský filmový festival zahájí snímky Myši patří do nebe a Mise Asteroid

Zlín - Dopoledním zahajovacím snímkem druhé části 61. ročníku Zlín Film Festivalu bude animovaný snímek Myši patří do nebe režisérů Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka. Při večerním zahájení pro dospělé diváky se představí koprodukční německo-lucembursko-polský film s názvem Mise Asteroid, který vypráví příběh dvanáctileté Ulji, řekla dnes ČTK mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Druhá část festivalu začne 9. září a potrvá do 15. září. Jarní část festivalu byla on-line.

Celovečerní animovaný snímek Myši patří do nebe byl natočen na motivy stejnojmenné knihy Ivy Procházkové. Film bude na festivalu také bojovat o Zlatý střevíček za nejlepší film pro děti.

Při večerním zahájení uvidí diváci film Mise Asteroid o dvanáctileté dívce. "Poté co dívka zjistí, že se nemůže věnovat své velké vášni – astronomii – vezme věci do vlastních rukou. S ukradeným pohřebním vozem a třináctiletou spolužačkou jako řidičkou se vydává do východní Evropy, aby zde sledovala dopad asteroidu. Při tom musí setřást nejen své pronásledovatele, ale také přehodnotit svůj pragmatický pohled na přátelství a rodinu," uvedla mluvčí.

"V letošním roce jsme se rozhodli zahájit festival vtipnou a optimistickou komedií proto, abychom naše diváky naladili na snad světlejší zítřky, které všichni vyhlížíme," uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Festival nabídne na 300 filmů z 50 zemí, české i světové premiéry, filmové workshopy a další doprovodný program. Zlín Film Festival je nejstarší a největší přehlídkou svého druhu na světě. Letošním tématem je Literatura ve filmu.