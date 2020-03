Zlínský filmový festival se přesunul na začátek září

Zlín - Pořadatelé zlínského mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež přesunuli kvůli pandemii koronaviru letošní ročník na začátek září. Festival se tradičně koná na přelomu května a června, letos měl být od 29. května do 6. června. Zlín Film Festival se uskuteční od 4. do 10. září, řekla dnes ČTK mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Festival je nejstarší a největší filmovou přehlídkou svého druhu na světě, loni jej navštívilo téměř 115.000 lidí, letos se uskuteční 60. rokem.

"Je nám nesmírně líto, že letos děti tradičně neoslaví svůj svátek a blížící se konec (školního) roku na našem festivalu, ale termín festivalu musíme letos přeložit. Namísto konce školního roku plánujeme přivítat s dětmi jeho začátek," uvedl prezident festivalu Čestmír Vančura.

Ztráty nyní pořadatelé nedokážou odhadnout. "V přípravách jsme byli už poměrně daleko, od přelomu roku pracujeme v rozšířeném týmu. Teď v některých oblastech, jako je smlouvání účinkujících, úprava vizibility, přítomností porotců, zapojení partnerů a podobně musíme ověřovat na nový termín," uvedla mluvčí. Podle ní se bude festival prakticky připravovat zcela nově. Festival například tradičně počítá s dobrovolníky z řad vysokoškoláků, kteří na začátku září ještě nemusí být k dispozici, protože jim akademický rok začíná později.

Změna termínu se dotkne i tradiční součásti doprovodného programu festivalu, a to například Salonu filmových klapek, umělecky ztvárněných filmových klapek. "Tento týden měla odstartovat v Praze Klapka tour 2020, která byla z pochopitelných důvodů pozastavena. O náhradním termínu i podobě celého projektu momentálně jednáme, již nyní však můžeme slíbit, že kompletní letošní kolekce klapek bude již brzy k vidění na webu www.salonfilmovychklapek.cz," uvedla členka správní rady Nadačního fondu FILMTALENT Zlín Markéta Pášmová.

Odkládá se také start Festivalového půlmaratonu, který se měl konat 6. června. "Půlmaraton se uskuteční mimo standardní rámec festivalu, a to v sobotu 12. září," uvedla výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová. Téma letošníku ročníku zůstává stejné, je to "2020: Návrat do budoucnosti".