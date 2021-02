Zlínský filmový festival bude rozdělený na jarní a podzimní část

Zlín - Pořadatelé zlínského filmového festivalu pro děti a mládež letošní 61. ročník vzhledem k pandemii koronaviru rozdělí na dvě části. První část se uskuteční v tradičním termínu na přelomu května a června, kdy se budou konat on-line akce. Druhá část je naplánovaná na září, řekla dnes novinářům výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová. Loňský 60. ročník se musel kvůli pandemii přesunout z jara na září. Festival je nejstarší a největší filmovou přehlídkou svého druhu na světě.

"Nehodláme opustit květnový termín, protože jsme přesvědčení, že Zlín Film Festival už má své pevné místo v jarním světovém festivalovém kalendáři a nechceme, aby to bylo jinak. Navíc je festival spojený s dětmi a rodinou, a proto k oslavám Dne dětí 1. června už neodmyslitelně patří," uvedla Záhorová. "Snažíme se přizpůsobit aktuální situaci a připravujeme festival ve dvou dílech, abychom zachovali jeho klasický termín, ale současně přinesli na podzim festival v tradiční podobě, na který jsou naši návštěvníci zvyklí," řekla Záhorová.

Na 28. května až 1. června jsou plánovány v on-line prostoru projekce filmů s odborným úvodem. "Součástí programu pro filmové profesionály bude například i živý on-line přenos z ceremoniálu k udílení cen ECFA, Evropské filmové asociace pro dětský film," uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Připraveny budou tvůrčí dílny a interaktivní besedy, virtuální exkurze do zákulisí i historie Zlín Film Festivalu. "Pokud to situace dovolí, pozveme návštěvníky už na jaře také do letního kina, na malování na chodníku, prohlídku virtuální galerie nebo na výstavu filmových klapek," uvedla Záhorová.

Podzimní část festivalu plánují organizátoři od 9. do 15. září, její součástí budou klasické projekce soutěžních i dalších filmů a doprovodný program. Uskutečnit by se měla i tradiční aukce umělecky ztvárněných filmových klapek či festivalový půlmaraton.

Tématem letošního ročníku bude literatura ve filmu. "V současné době, která literatuře mezi mladými příliš nepřeje, je jedním ze základních cílů této sekce snaha přiblížit mladé generaci prostřednictvím filmu klasické i zcela neznámé literární poklady z celého světa," uvedla Pášmová. S letoškem jsou spojena výročí prvních filmových adaptací knižních bestsellerů. "Před 20 lety spatřily světlo filmového světa první díly sérií Harry Potter J. K. Rowlingové a Pán prstenů J. R. R. Tolkiena," uvedla Pášmová.

Ústředním motivem vizuální podoby letošního ročníku je ikona propojující "pana Kameru" a "paní Knihu", jejichž spojení dává vzniknout novému filmu.