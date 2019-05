Zlínský festival začal již po kybernetickém útoku prodávat lístky

Zlín - Organizátoři zlínského filmového festivalu pro děti a mládež dnes začali po pátečním kybernetickému útoku prodávat lístky v pokladně zlínského multikina. Obnovuje se také online prodej lístků. Zcela by měl fungovat dnes večer, řekl dnes novinářům prezident festivalu Čestmír Vančura.

Pořadatelé pozastavili rezervace a prodej vstupenek poté, co se v pátek krátce po zahájení prodeje objevily technické potíže na serveru jednoho z dodavatelů služeb. Organizátoři kybernetický útok oznámili policii a podali trestní oznámení. Festival začne v pátek, potrvá do 1. června.

Servery, které festival používá, byly o víkendu kvůli bezpečnosti vypnuty, odborníci kontrolovali systémy, případně je vylepšovali. Přerušeno bylo také publikování nových informací o filmovém a doprovodném programu na webu i ve festivalové aplikaci.

"Zůstali jsme jen s daty, která jsme měli na počítačích, neměli jsme přístup na žádný ze serverů, protože byly v rychlém sledu odstaveny. Naštěstí byl útok dobře odražen. Neutrpěli jsme žádnou škodu než tu, že nám trošku schází čas. Museli jsme přeorganizovat práci o víkendu i tento týden," uvedl Vančura.

O víkendu předcházejícím festival se podle výkonné ředitelky Jarmily Záhorové většinou prodá kolem 2000 lístků z celkových asi 40.000. Výpadek prodeje tak neznamená velkou komplikaci co do objemu prodaných vstupenek. "Jde spíše o uspokojení zájmu, lidé mají vytipované filmy," uvedla Záhorová. Komplikací podle ní bylo také to, že pořadatelé nemohli komunikovat s hosty, kteří do Zlína mají přijet. "Může to vyvolat určitou nervozitu, (hosté) nedostali informace v termínech, ve kterých byli zvyklí. Ale věříme, že to pochopí," uvedla Záhorová, podle které se již nyní i tato komunikace obnovuje.

Pořadatelé festivalu původně očekávali, že řešení situace zabere několik hodin. "Muselo se to však řešit důkladně. Respektovali jsme to, pro nás je na prvním místě bezpečnost všech údajů a dat. Postupně se ale vracíme do normálu," řekl Vančura. Útoky byly zřejmě vedeny z více oblastí. Pořadatele festivalu však nikdo přímo v souvislosti s útoky nekontaktoval.

Zlínský festival pro děti a mládež je nejstarší a největší přehlídkou svého druhu na světě. Loni jej navštívilo přes 125.000 lidí. Hlavním tématem letošního 59. ročníku bude objevování a poznávání. Přehlídka také připomene cestovatele, dobrodruha a spisovatele Miroslava Zikmunda, který v únoru oslavil 100. narozeniny.