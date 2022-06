Zlínský festival přilákal letos do kin 22.500 diváků, dvakrát tolik než loni

Zlín - Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně přilákal v letošním 62. ročníku do kinosálů 22.500 diváků. Je to dvakrát tolik než loni. Do doprovodného programu se zapojilo téměř 100.000 diváků, řekla dnes na závěrečné tiskové konferenci výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová. Zvýšený zájem byl také ze strany škol. Festival začal 26. května, dnes ho zakončí galavečer s předáváním cen vítězným snímkům.

Zlínský festival je nejstarší a největší svého druhu na světě. Letos nabídl 276 snímků ze 49 zemí, do soutěží bylo zařazeno 122 filmů, osm filmů bylo uvedeno ve světové premiéře nebo distribuční předpremiéře. Festival také připomněl letošní 700. výročí první písemné zmínky o městě Zlíně.

Kina byla při festivalu obsazena z téměř 90 procent. Pořadatelé přivítali 408 školních kolektivů z 58 škol, zlínských i mimozlínských. Konalo se 87 workshopů, které navštívilo 1688 dětí. "Mezi festivalové lokace jsme nově zařadili zónu zámku Svobody s programem připraveným zejména pro teenagery. Zahrnoval virtuální realitu, e-sport, parkour, projekci filmů, besedy a další. Podle ohlasů soudíme, že jsme se do vkusu teenagerů trefili," uvedla Záhorová.

Po dvou letech se festival opět konal v tradičním termínu na přelomu května a června. Loni byl kvůli epidemii koronaviru rozdělený na dvě části, jarní byla v on-line podobě, na podzim se konala druhá část, kdy již návštěvníci mohli do kin. Předloni byl festival kvůli epidemii netradičně v září. "Velmi nás těší, že jsme letošní festival mohli prožít naplno a společně. Po dvou letech strávených převážně on-line jsme přivítali diváky v kinosálech i zónách s doprovodným programem v hojném počtu. A podle jejich nadšení je patrné, že i oni se na setkání s festivalem opravdu těšili. Svědčí o tom také čísla návštěvnosti kin. Zájem o filmová představení byl trvalý, jak v dopoledních hodinách na projekcích pro školy, tak odpoledne, kdy k nám chodily rodiny s dětmi," uvedl prezident festivalu Čestmír Vančura.

Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež převezme na dnešním závěrečném ceremoniálu herec Karel Heřmánek. Stejné ocenění převzal při zahájení festivalu Pavel Zedníček. Hvězdy na zlínském Chodníku slávy před Velkým kinem letos byly odhaleny hercům Barboře Seidlové a Janu Šťastnému. Letošními Young Stars, tedy mladými a nadějnými hvězdami, byli Brigita Cmuntová a Jan Nedbal.

Festivalové snímky uvidí lidé od 9. do 12. června v Mikulově při Mikulovských ozvěnách. Ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka v Praze bude od 25. do 26. června promítnuto pásmo animovaných filmů pro nejmenší děti pod názvem Animáky u Spejblů. 63. ročník Zlín Film Festivalu plánují organizátoři na 1. až 7. června 2023.