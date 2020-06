Zlínské zoo se poprvé podařilo odchovat mládě papouška nestor kea

Zlín - Zlínské zoologické zahradě se poprvé po 16 letech chovu podařilo odchovat mládě novozélandského papouška nestor kea. Samička, která se vylíhla 10. března, zdárně prospívá a již brzy by se měla začlenit do rodinného hejna, sdělila dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí zahrady Romana Bujáčková.

"Odchovy nestorů nejsou v rámci Evropy až tak výjimečné, většina mláďat je však odchována uměle s velkou fixací na člověka. Stejně tak tomu bylo v případě naší samice. I když se samcem vytvořila harmonizující pár a snášela oplozená vejce, nebyla schopna je vysedět a odchovat mládě," uvedl zoolog Václav Štraub. Chovatelé vždy nechali samici jedno oplozené vejce, aby měla šanci se rodičovskému chování naučit. Letos se však rozhodli přistoupit také k umělému odchovu a případné mládě přikládat k rodičům.

Chovatelé do líhně umístili několik vajec nestorů, z jednoho se vylíhlo vitální mládě. "Pomocí analýzy DNA, kterou jsme získali z vaječných obalů, jsme zjistili, že máme samičku," uvedl Štraub. Chovatelé ji pojmenovali Sněhurka a několikrát denně ji krmili pomocí speciální loutky, aby u ní nevznikla nežádoucí fixace na člověka. "Po vylíhnutí mládě zůstalo v inkubátoru, do kterého jsme umístili také fotografie dospělých ptáků. Jakmile se stav mláděte stabilizoval, přesunuli jsme jej do hnízdní nory rodičů. Zde s ním převážně pobývala samice," uvedl Štraub.

Mládě od rodičů oddělovalo plexisklo, ptáci na sebe však reagovali nejen vizuálně, ale i zvukově. Po změně peří samička zamířila do venkovní klece, která je ve voliéře nestorů. "Je teď s rodiči ještě v užším kontaktu. Rádi bychom je brzy všechny spojili, aby se mládě co nejvíce socializovalo a stalo se součástí rodinného hejna," uvedl Štraub. Návštěvníci mohou rodičovský pár i mládě vidět v australské oblasti zoo u expozice kivi hnědého.

Papoušci nestor kea žijí ve volné přírodě pouze na Jižním ostrově Nového Zélandu. "Obývají horské oblasti s nadmořskou výškou od 600 do 2000 metrů, zimu tráví pod hranicí lesa, kde mohou najít úkryty. Živí se převážně semeny, kořínky a bobulemi. Nepohrdnou ani hmyzem a mršinami, ze kterých odtrhávají maso svými dlouhými a ostrými zobáky. Patří mezi velmi inteligentní ptáky. Samec a samice vytváří pár na celý život," uvedla mluvčí. Nestor kea je ohroženým druhem, populace v přírodě zřejmě nepřesahuje 5000 jedinců.