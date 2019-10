Zlínské muzeum představuje fenomén Divokého západu a westernu

Původní kostýmy z filmu Limonádový Joe z roku 1964 na výstavě Czech made western, kterou Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zahájilo 4. října 2019. Expozice představuje českou westernovou scénu a seznamuje veřejnost s otiskem, jenž americký Divoký západ zanechal v české literatuře, filmu, výtvarném umění a dalších oblastech. Zabývá se také českými krajany v USA od počátků přistěhovalectví až po současnost. Výstava potrvá do 26. ledna 2020.

Původní kostýmy z filmu Limonádový Joe z roku 1964 na výstavě Czech made western, kterou Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zahájilo 4. října 2019. Expozice představuje českou westernovou scénu a seznamuje veřejnost s otiskem, jenž americký Divoký západ zanechal v české literatuře, filmu, výtvarném umění a dalších oblastech. Zabývá se také českými krajany v USA od počátků přistěhovalectví až po současnost. Výstava potrvá do 26. ledna 2020. ČTK/Glück Dalibor

Zlín - V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně je ode dneška k vidění výstava Czech Made Western. Je věnovaná fenoménu Divokého západu a jeho různým projevům v české kotlině, řekla dnes ČTK kurátorka Silvie Lečíková. Výstava potrvá do 26. ledna.

"Prvotní impuls byl laické veřejnosti předvést, že milovníci westernu v Čechách a na Moravě nejsou jen 'šílenci', co lítají po kopcích a dělají 'jupí' ve flanelových košilích, ale že western je dnes životní styl a je na to navázaná spousta řemesel. Máme úžasné řemeslníky, především sedláře, kteří mají kvalitu na světové úrovni," uvedla Lečíková, která se řadu let věnovala westernovému ježdění.

"Máme špičkové chovatele a jezdce amerických plemen koní, v Čechách se chovají bizoni, americká plemena dobytka," řekla kurátorka. Výstava představuje nejen historii Divokého západu, také české přistěhovalce, věnuje se i vlivu tohoto fenoménu na literaturu, hudbu a film. Vystaveny jsou například originální kostýmy ze snímku Limonádový Joe. K vidění jsou také kostýmy současných westernových jezdkyň, sedla či další jezdecké vybavení.

Děti si na výstavě mohou vyzkoušet posezení ve westernovém sedle i závodní dráhu, k dispozici je i stolní hra Kovboji, nezlob se. Doprovodný program nabídne výuku country tanců, výrobu country klobouku i dílny pro děti.