Zlínské mládě slona afrického slaví šest měsíců, sameček dostal jméno Zyqarri

Zlín - Slůně ve zlínské zoologické zahradě, které je prvním mládětem slona afrického v Česku, dnes oslavilo šest měsíců. Sameček dostal jméno Zyqarri, což v afrických zemích znamená anděl, řekla dnes novinářům mluvčí zahrady Romana Mikešová. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické.

Přes jméno, které chovatelé slůněti dali, je sameček podle chovatelky Anny Žákovské spíše malý čertík. "Náš odhad byl správný, že to bude silná osobnost. Je to opravdu čertík, dává všem slonicím docela zabrat, aby ho uhlídaly. I nás občas zlobí. Je to opravdu energický slon," řekla ČTK Žákovská. Sameček podle ní dobře prospívá. "Roste, je čím dál kulatější. Ještě se nepodařilo ho zvážit, odhadujeme, že má asi 130 kilo," uvedla Žákovská. Na výšku má slůně asi 120 centimetrů.

Slůně stále pije mateřské mléko. "Je to jeho hlavní výživa, ale už se i přikrmuje senem. Má už i zuby, takže už si to dobře požvýká, zkouší i větvičky. Zjistili jsme, že má rád jablíčko, to má jako odměnu," uvedla chovatelka. Na první sníh reagoval Zyqarri zaraženě. "Nechtělo se mu do něj. Musel se rozkoukat a potom šel," řekla Žákovská.

Zlínská zoo chová tři slonice od roku 2003, matkou slůněte je sedmadvacetiletá Kali. Podle chovatelky je zodpovědnou a úžasnou matkou. Ostatní dvě samice Zola a Ulu slůně dobře přijaly.

Slůně se narodilo 6. června, pro zlínskou zoo to byla velká událost. V Česku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Zlínská zoo nejdříve rozmnožování neplánovala, chovatelé později začali připravovat samice na inseminaci. Narození prvního mláděte slona afrického v Česku se ve zlínské zoo očekávalo již před třemi lety. Samici Zole se však narodilo mrtvé mládě, což však u prvorodiček není neobvyklé.

Nyní chtěla zahrada šest měsíců slůněte oslavit. Pro slůně i slonice připravili chovatelé symbolický dort, který tvořilo seno, dýně, žluté melouny, banány a jablka. Zahrada dnes také oznámila jméno slůněte. "Dlouho jsme přemýšleli, jestli budeme vyhlašovat soutěž nebo to necháme na kmotrovi. Ale pak jsme si řekli, že by si to chovatelé za roky úsilí, práce a neustálé péče o slony zasloužili, a nechali jsme to na nich. Jen jsme poprosili, aby to bylo africké jméno," uvedla Mikešová.

Mládě pobývá v pavilonu slonů i venkovním výběhu. V budoucnu by k samicím ve Zlíně měli přibýt i samci. Zoo již vybudovala jeden ze dvou plánovaných výběhů pro slony, letos začala stavba chovného zařízení pro slony v rámci projektu Karibuni. Vnitřní ustájení pro slony by mělo patřit mezi tři největší zařízení svého druhu v rámci světových zoo, hotové by mělo být na konci příštího roku.