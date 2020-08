Zlínská zoo zpřístupnila nový výběh pro slony

Zlín - Návštěvníci zlínské zoologické zahrady mohou už vidět slony v novém výběhu. Vznikl v části plánovaného projektu Karibuni, který zavede návštěvníky do střední a západní Afriky. Letos měla podle plánu začít výstavba další části projektu, chovného zařízení pro slony. Kvůli pandemii koronaviru a snížení daňových příjmů však město coby zřizovatel zahrady pozastavilo některé investice. Na podzim by mělo být jasno, zda budou peníze na výstavbu, řekl novinářům ředitel zahrady Roman Horský.

Nový sloninec a druhý výběh by měl stát asi sto milionů korun. Zahrada by chtěla chovné zařízení dobudovat do roku 2022. Je to pro ni priorita také proto, že jedna ze tří slonic je březí, slůně by mělo přijít na svět příští rok v létě. Primátor Zlína Jiří Korec (ANO) dnes ČTK řekl, že městští radní budou o pozastavených investicích jednat v září a uvidí se, zda budou na investice do zoo peníze.

Zahrada chová tři samice slona afrického, jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V budoucnu by k samicím ve Zlíně měli přibýt i samci, jednoho má zahrada již vyhlédnutého. Po dokončení části pro slony chce zahrada pokračovat v projektu Karibuni výstavbou kempu pro návštěvníky a expozicemi pro africké kopytníky a další druhy zvířat.

První ze dvou plánovaných výběhů pro slony byl dokončen v roce 2018, jeho výstavba stála 24 milionů korun. Loni zahrada dokončila oplocení celé oblasti Karibuni, letos na jaře si slonice začaly zvykat na průchod koridorem mezi expozicí a novým tříhektarovým výběhem. Slonice mají k dispozici travnatou plochu, přírodní bahniště, jezírko se sprchou i přístřešek pro krmení a odpočinek. "Slonice tady mají přirozenou pastvu, mnohem více možnosti pohybu," vedl Horský. Lidé se k výběhu mohou podívat každý den od 13:00 do 17:00.

Zlínská zoo chová slonice od roku 2003, zpočátku se jejich rozmnožování neplánovalo, ošetřovatelé později začali připravovat samice na inseminaci. Březost slonic trvá 22 měsíců. Březí je nejstarší samice Kali. První mládě slona afrického v Česku se ve zlínské zoo očekávalo již před dvěma lety, samici Zole se však tehdy narodilo mrtvé mládě, což u sloních prvorodiček není neobvyklé. "Ostatní samice byly u toho a jakoby se učily. Ukázalo se to jako správný postup, slonice se chovaly perfektně, staraly se o samici, bránily jí, stádu to dost pomohlo, i psychice slonů, další porod by mohl být zase o něco snadnější," uvedl zoolog Kamil Čihák. Minulý týden podstoupila inseminaci i Zola, zda je březí, se ukáže po třech měsících.