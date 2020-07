Zlínská zoo podruhé odchovala dvojzoborožce indického

Zlín - Zlínská zoologická zahrada podruhé odchovala mládě dvojzoborožce indického. Stejně jako před dvěma lety, také tentokrát jde o samce. Odchovy tohoto druhu jsou v zoologických zahradách výjimečné. Od roku 2018 je zlínská zahrada jedinou světovou zoologickou institucí, která odchovává mláďata, řekla ČTK mluvčí zoo Romana Bujáčková.

Podle zoologa Václava Štrauba se mládě vylíhlo 19. března. "Je to ve své podstatě jeden z našich nejvzácnějších odchovů, protože odchovávat dvojzoborožce indické se v tuto chvíli vůbec nedaří. Páry nejsou kompatibilní, ptáci se mezi sebou neustále perou, hašteří. Náš pár je jeden z mála kompatibilních párů v celé Evropě, dá se říct i na světě," řekl dnes ČTK zoolog.

Vzhledem k obtížnému rozmnožování druhu v zajetí přistoupila zahrada k umělému odchovu. Ošetřovatelé odebrali samici oplozené vejce, ze kterého se před čtyřmi měsíci vylíhlo zhruba padesátigramové mládě. "Je to malinkatý tvoreček, který vyžaduje spoustu péče. Neustálé udržování teploty, krmení každé dvě hodiny, je to opravdu titěrná práce. Děláme všechno pro to, aby absolutně neměl spojené jakékoliv aktivity s člověkem. Při krmení a péči o něj jsme proto vždy používali masku přes obličej a loutku na ruce, která imituje hlavu dospělého zoborožce," uvedl Štraub.

Nyní má sameček přes dva kilogramy, k vidění je ve voliéře vedle expozice Zátoka rejnoků. Do budoucna by k němu zoo ráda získala samici a vytvořila tak další chovný pár. Samec, který se v zahradě vylíhnul před dvěma lety, by měl podle Štrauba odcestovat do Singapuru.

Dvojzoborožci indičtí jsou největšími zástupci čeledi zoborožcovitých. Jejich nejnápadnějším znakem je v dospělosti masivní žlutočerná helmice a velký zobák. Jedinci mohou mít na výšku až 1,5 metru, často váží přes tři kilogramy. Samice bývají výrazně menší než samci. Ptáci se živí se různými plody, především fíky, menšími savci, ještěrkami nebo hmyzem. Obývají tropické pralesy jižní a jihovýchodní Asie. Ve volné přírodě se však jejich početní stavy v posledních letech snižují. Důvodem je především ztráta přirozeného prostředí a lov.

Na celém světě chová podle Bujáčkové dvojzoborožce indické 53 zoologických institucí, populace čítá 193 jedinců. Ve zlínské zoo jsou k vidění od roku 2010. Zahrada aktuálně chová i dalších devět druhů zoborožcovitých.