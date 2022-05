Zlínská zoo otevře v neděli expozici Jaguar Trek, obývá ji už samec i samice

Zlín - Zlínská zoologická zahrada otevře v neděli novou expozici Jaguar Trek. Komplex nabídne vnitřní ubikaci i venkovní výběh pro jaguáry, s rozlohu přes 2000 metrů čtverečních jde zřejmě o největší expozici pro jaguáry v Evropě. Součástí je voliéra s kondory i papoušky ara, pro návštěvníky vznikla nová trasa, po které bude jezdit vláček. V expozici jsou dva jaguáři, rok a půl starý samec Dany, kterého zlínská zoo získala z dánské zahrady, a téměř dvouletá samice Yuna ze zoo v německém Rostocku, řekl dnes novinářům ředitel zlínské zoo Roman Horský.

"Po 20 letech se vracíme k chovu jaguárů. Chtěli jsme vybudovat něco jedinečného," uvedl Horský. Projekt podle něj zkomplikovala pandemie covidu. Zahrada měla projekt na novou expozici hotový již v roce 2019, kvůli covidu a uzavření zahrad se nevědělo, jaká bude jeho budoucnost. Nakonec se komplex za asi 50 milionů korun vybudoval.

"Z velkých koček se podle mne pro jaguáry staví asi úplně nejhůř. Jsou to houževnatá a silná zvířata, na rozdíl od jiných velkých koček mají rádi vodu. Expozice musí být zastřešená," uvedl Horský. Potřeba bylo také postavit zázemí, které zabírá třetinu expozice, aby se zvířata dala případně rozdělit, nechybí řada bezpečnostních prvků. Jaguáři mají ve výběhu také prosklený bazén. "Jaguáři ve vodě také loví, zajistili jsme, abychom mohli zvířata krmit do vody," uvedl ředitel.

Dany a Yuna jsou podle něj mladí a zahrada doufá, že se je podaří spojit a chovat dohromady. "Záleží to na tom, jaké budou povahy. Je to na nich, jestli budou raději každý ve svém, je na to uzpůsobena expozice, jsou prostorné výběhy. Ale samozřejmě bychom si přáli, aby byli spolu," uvedl ředitel. Dany a Yuna jsou zatím v kontaktu přes pletivo ve vnitřní ubikaci a podle zooložky Markéty Horské na sebe reagují velmi dobře.

Samec je černě zbarvený, samice je žlutočerná. Podle Horské dostávají kuřata, hovězí maso, křepelky a králíky. "Nejoblíbenější mají asi kuřata. Krmná dávka je asi 12 až 14 kilogramů za týden," uvedla zooložka. Jaguáři si teprve zvykají na velký výběr, první dny trávili ve vnitřní ubikaci. Samec má z předchozí zahrady základy pozitivního tréninku, reaguje na výcvikové pomůcky.

Nyní upravenou částí zahrady ve svahu pod tropickou halou Yucatan provede návštěvníky nová cesta. Nahradila prudké stoupání, cesta je nyní v serpentinách a je příjemnější i pro handicapované či rodiny s dětmi v kočárcích. Nová trasa umožníi průjezd vláčku, který tak bude moci jezdit na okružní trase po celém areálu zahrady.