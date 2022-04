Zlínská zoo odchovala první mládě gaura indického, největšího tura na světě

Zlín - Zlínská zoologická zahrada odchovala první mládě gaura indického, největšího tura na světě. Samičku chovatelé pracovně pojmenovali Doubravka, v budoucnu jí však zoo vybere indické jméno. Na svět přišla v polovině února. Je jediným mládětem gaura, které se v evropských zoo podařilo za posledních 12 měsíců odchovat, řekl novinářům zoolog Zdeněk Čech. Zoo ve Zlíně je jedinou tuzemskou zahradou, která gaury chová.

Samička podle zoologa zdárně prospívá. Matka se o ni stará a přijalo ji také stádo. V době narození mělo mládě podle zoologa odhadem 30 až 40 kilogramů, nyní je to mezi 50 až 60 kilogramy. "Každý den vidíme, že roste, že je šikovné," uvedl Čech. Základní složkou potravy samičky zůstává mateřské mléko, zkouší už ale ochutnávat také seno nebo trávu. Stádo gaurů mohou návštěvníci zoologické zahrady pozorovat ve venkovním výběhu v její asijské části.

Dva samce a dvě samice gaurů získala zlínská zoo z indické Zoo Mysore, s níž dlouhodobě spolupracuje, v roce 2019. Po více než půl století se tehdy do Evropy podařilo dovézt tato zvířata přímo z jejich domoviny. Také proto považují pracovníci zahrady odchov mláděte za velký úspěch. "Kdybych to řekl úplně jednoduše, tak je to teď asi nejvzácnější kravička v zoologických v Evropě. Je to jediné mládě s obrovským genetickým potenciálem," řekl Čech.

V evropských chovech je podle mluvčí zlínské zoo Romany Mikešové aktuálně 38 jedinců gaurů indických. "Získání čtyř mladých a nepříbuzných zvířat přímo z Indie bylo pro celý chovný program klíčové. Základ tohoto chovu pochází z dovozu gaurů na konci 50. let minulého století. Dva samci a dvě samice znamenají po genetické stránce obrovský přínos a pokus o znovuobnovení evropského chovného programu," uvedla Mikešová.

Domovinou gaurů jsou zalesněná pohoří jižní a jihovýchodní Asie. Výška dospělých samců v kohoutku překračuje dva metry, samice mívají okolo 170 centimetrů. Zvířata s mohutnými rohy dosahují hmotnosti mezi 700 až 1000 kilogramy. Jejich srst má různé odstíny hnědé, rezavé až černé barvy, nohy však mají světlé. Žijí ve stádech vedených dominantním samcem, dospívají ve věku kolem šesti let. Základní potravu gaurů tvoří traviny, byliny a větve keřů. Jejich populace ve volné přírodě se odhaduje na něco málo přes 20.000 jedinců.