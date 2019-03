Zlín - Zlínské zoologické zahradě se podařilo odchovat mládě medvěda pyskatého. O mimořádnosti chovatelského úspěchu svědčí i to, že za poslední rok je to jediné odchované mládě v evropských zoo, sdělila dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí zahrady Romana Bujáčková. Medvědy pyskaté chová podle ní pouze sedm zoologických zahrad v Evropě.

"Sameček se sice narodil v polovině prosince, teprve po téměř třech měsících si však mohli chovatelé s úlevou oddychnout. Medvídě přichází na svět velmi malé, jeho porodní váha se pohybuje kolem 400 gramů, je slepé a takřka bez srsti. Šestiletá samice Saraswathi se ale projevila jako skvělá matka, o mládě od prvních okamžiků příkladně pečovala," uvedla Bujáčková. Mládě je stále se svou matkou v chovatelském zázemí, do venkovního výběhu by mohlo zamířit na konci dubna.

Rodičovský pár, šestiletého samce Druva a stejně starou samici Saraswathi, získala zlínská zoo v roce 2015 z indické zahrady. "Udělali jsme vše pro to, abychom medvědům vytvořili co nejlepší podmínky k chovu. A doufali jsme, že jednou skutečně přispějí k oživení současné nepříliš zdravé evropské populace medvědů pyskatých. Nyní čítá pouze 18 jedinců. Je to jedinečný pocit, když se váš chovatelský sen naplní," uvedl ředitel zlínské zahrady Horský.

Chovatelé sledovali vývoj mláděte díky kamerovému systému. "Zatímco první dva měsíce svého života strávil většinou v těsné blízkosti samice, nyní již zvědavě prozkoumává celou ubikaci. Velmi často se také vyšplhá na záda samice, pevně se chytne dlouhých hřbetních chlupů a nechá se vozit," uvedla Bujáčková. Chovatelé nyní odhadují váhu samečka na pět kilogramů.

Domovinou medvědů pyskatých jsou lesy v Indii, Nepálu či Bangladéši. "Populace zvířat ve volné přírodě se odhaduje kolem 10.000 jedinců. Jejich početní stavy neustále klesají kvůli ničení životního prostředí a lovu pro údajně léčivé části těla," uvedla mluvčí.