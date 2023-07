Zlínská zoo odchovala mládě dvojzoborožce indického, jde o výjimečný úspěch

Zlín - Zoologická zahrada ve Zlíně odchovala mládě dvojzoborožce indického. Jde o mimořádný chovatelský úspěch, odchovy těchto mohutných ptáků se v zajetí daří jen zřídka. Samička se ve zlínské zoo vylíhla letos v únoru. V minulosti zahrada mládě největšího asijského zoborožce odchovala už dvakrát. Novinářům to dnes řekli mluvčí zoo Romana Mikešová a zoolog Václav Štraub.

Zlínská zoo chová deset druhů zoborožců, šest druhů se podařilo rozmnožit. Dvojzoborožci indičtí jsou v ní od roku 2010, sestavit vhodný chovný pár je však náročné. "Jsou to ptáci, kteří jsou velmi inteligentní, svého partnera si vybírají z několika desítek dalších zvířat, což my v zoologických zahradách nejsme schopni poskytnout. Takže mnoho párů v zoologických zahradách se mezi sebou nesnáší, napadají se a ta vnitropárová agrese může mnohdy skončit i třeba zraněním jednoho z ptáků," uvedl Štraub.

Dvojzoborožce indické lze spatřit v necelé dvacítce evropských zoologických zahrad. "Za poslední dekádu se pravidelné odchovy objevují pouze u nás v zoo Zlín," řekl zoolog.

Zoborožci hnízdí v dutinách stromů, kde samec svou partnerku téměř zazdí výkaly a blátem. Nechá přitom v přepážce jen malý otvor, kudy jí po dobu hnízdění podává potravu. "Z dutiny vylétá dokonalé mládě, které se dokáže pohybovat po větvích. Dutinu opouští mezi 100. a 110. dnem svého života," uvedl Štraub. Dvojzoborožci se podle něj živí ovocem, plody, čerstvým listím, ale také drobnými obratlovci nebo bezobratlými.

Ve zlínské zoo tentokrát přistoupili k jedinečné metodě asistovaného odchovu. "Víme, že naše samice není schopna nakrmit malé mládě. Nepustí mu potravu ze zobáku do jeho zobáčku. V předchozích letech jsme se pokoušeli o umělé odchovy, které se nám podařily, ale kvalita ptáka posléze není stoprocentní, protože si může nějakým způsobem navyknout na člověka a nebere později další zoborožce jako své sexuální partnery. Proto jsme se pokusili o unikátní odchov, kdy jsme mládě odebírali, krmili jej mimo dutinu a posléze jsme mládě zase vraceli," řekl zoolog.

Metoda se osvědčila. "Spousta lidí nám říkala, že to nemůže dopadnout dobře, že samice mládě zabije z frustrace nebo se stane něco jiného. A nám se to podařilo. Je to výsledek dlouhého výcviku, kdy jsme s těmi ptáky cvičili, podobně jako třeba se psy, aby na nás byli zvyklí, aby tu manipulaci zvládali. Samotný trénink trval určitě více než dva roky. Ale na přípravu na samostatné hnízdění jsme s ptáky začali pracovat měsíc předtím, než se mládě vylíhlo," uvedl Štraub.

Samec nyní voliéru se samicí a mládětem nesdílí, je v chovatelském zázemí. "V minulých letech došlo k napadení mláděte, proto jsme se rozhodli, že samce oddělíme," doplnil zoolog.

Dvojzoborožec indický je největším zástupcem čeledi zoborožcovitých. Obývá tropické pralesy v Indii, Indonésii nebo na Malajském poloostrově. Ve volné přírodě se jeho početní stavy rok od roku snižují. Důvodem je především ztráta přirozeného prostředí související s kácením pralesů a také lov.