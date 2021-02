Zlín zvítězil v Olomouci 1:0 a připsal si druhou výhru po sobě

Olomouc - Fotbalisté Zlína zvítězili v 21. kole první ligy v Olomouci 1:0. Zápas rozhodl ve 23. minutě proměněným pokutovým kopem Roman Potočný. "Ševci" na Hané naplno bodovali poprvé od března 2008, vyhráli podruhé za sebou a poskočili na 11. místo tabulky. Sigma doma v lize neskórovala poprvé od loňského června a zůstala osmá.

První náznak šance měli ve 13. minutě domácí, jenže Vepřek po Sladkého centru netrefil míč ideálně. O tři minuty později Conde dobrou kolmicí za obranu vybídl ke skórování Potočného, přihrávku do vápna však přečetl Mandous a včas se vrhl hostujícímu hráči pod nohy.

Ve 23. minutě fauloval Beneš na hranici vápna Poznara a rozhodčí Hrubeš po konzultaci s videorozhodčím nařídil penaltu. K její exekuci se postavil Potočný a střelou do středu branky poslal hosty do vedení. Skóroval poprvé od příchodu do Zlína.

O chvíli později napřáhl k dalekonosné střele hostující Dramé a Mandous musel předvést dobrý zákrok. Pět minut před pauzou si na opačné straně Dostál poradil s nedůrazným zakončením Beneše. Chvíli nato stejný hráč sklepl míč k Hubníkovi, který ve velké šanci zamířil mimo zlínskou branku.

Jedna ze zimních posil Sigmy Mihalík po pauze vracel přetažený roh do malého vápna, kde se k hlavičce dostal Chytil, v těžké pozici však zakončil nad. Mihalík byl aktivní a v 56. minutě jeho pokus z levé strany vyrazil Dostál. Z následného roku hlavičkoval Hubník a hostující gólman měl plno práce, aby udržel míč před brankovou čarou.

Olomouc byla v druhém poločase aktivnější, ale Zlín přecházel do nebezpečných brejkových situací. Ke střelám zpoza vápna se dostali Dramé a Potočný, domácí Mandous si však s oběma pokusy poradil.

Tři minuty před koncem nebezpečně hlavičkoval po rohovém kopu hostující Jawo a Mandous míč vytěsnil pohotovým zákrokem mimo tyče. Zasahovat musel také proti dvěma střelám Čanturišviliho. Domácí Houska, který se vrátil do sestavy po zranění, na druhé straně v závěru mířil těsně vedle.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Převládá u nás velké zklamání. Chtěli jsme vyhrát, ale zápas jsme nezvládli. V sestavě bylo hodně změn, vsadili jsme na zkušenost. Věděli jsme, že zápas pro nás bude těžký v útočné fázi, Zlín má dobře propracovanou defenzivní část. Těžko jsme se tam dostávali. Bylo to o první chybě, kterou jsme bohužel udělali my. Zbytečně jsme faulovali v pokutovém území a dostali gól z penalty. V každém zápase uděláme nějakou chybu, která nás stojí body. Ve druhém poločase jsme se snažili to trochu oživit, přešli jsme na tři obránce a dva útočníky, ale šance jsme si tvořili těžko. Naše hra byla kostrbatá a prohrávali jsme velké množství soubojů. Neměli jsme pod kontrolou střed hřiště a nebyli jsme schopni se v útočné fázi prosadit. Chtěli jsme se tam dostávat přes kraje, ale vůbec se nám to nedařilo. Zlín jsme zatlačili jen při standardních situacích."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Dnešní výkon byl obrovsky týmový a dovedl nás k třem bodům. Jsou důležité hlavně pro hlavy hráčů. Dnešní utkání hrála Olomouc hodně kombinačně a dlouhé balony zahrávala jen výjimečně. Typologie našich hráčů je brejková, Olomouc chce zase kombinovat. V tom jsme dnes měli výhodu. Naše obrana byla obrovsky aktivní a agresivní a díky tomu jsme uspěli. Byli jsme výborní v osobních soubojích a v druhých míčích. Potočný je týmový hráč, který se ve hře dokáže dostat do emocí. Já takové hráče mám raději než leklé ryby. Dnes dokázal proměnit velmi důležitou penaltu. My jsme s ním spokojení a doufám, že i on je u nás spokojený."

Sigma Olomouc - Fastav Zlín 0:1 (0:1)

Branka: 23. Potočný z pen. Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Váňa - Cieslar (video). ŽK: Greššák (Olomouc). Bez diváků.

Sestavy:

Olomouc: Mandous - Sladký, Hubník, Beneš, Vepřek (59. Hála) - González (84. Breite), Greššák (59. Daněk), Houska, Chytil, Mihalík (59. Zahradníček) - Nešpor. Trenér: Radoslav Látal.

Zlín: Dostál - Fantiš (88. Cedidla), Simerský, Buchta, Procházka - Hlinka, Conde, Janetzký (62. Jiráček) - Dramé (88. Čanturišvili), Poznar (33. Jawo), Potočný. Trenér: Páník.