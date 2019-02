Liberec - Hokejisté jedenáctého Zlína zvítězili ve 44. kole extraligy na ledě vedoucího Liberce 3:2 a po třetí výhře za sebou se přiblížili desátému Litvínovu na rozdíl jediného bodu. O prvním úspěchu Beranů ve vzájemných duelech po čtyřech prohrách za sebou rozhodl v 59. minutě Pavel Kubiš. Bílí Tygři poznali hořkost porážky poprvé po pěti výhrách a před druhou Plzní mají náskok pěti bodů.

Oba týmy vstoupily do utkání poměrně vlažně a hra se přelévala ze strany na stranu. Žádné větší šance však v úvodních minutách k vidění nebyly. Ty přišly až v první přesilovce domácích. Nejprve v ideální pozici netrefil branku Redenbach, poté však Hudáček přesně nabil Jelínkovi a liberecký kapitán poslal Severočechy do vedení.

To mohli Bílí Tygři navýšit v další početní výhodě, Hudáčka ale tentokrát vychytal Kašík. Zlín byl směrem dopředu neškodný, a tak byl Will bez práce. Naopak domácí hrozili i nadále, proti Ordošovi a Kolmannovi se ale blýsknul Kašík. V závěru první části pak hráli přesilovou hru také Berani a blízko vyrovnání byl Freibergs. Jeho střelu ale zastavila pouze pravá tyč Willovy branky.

Ihned po začátku druhé třetiny se na Willa řítil osamocený Fořt, mířil však těsně vedle. Na druhé straně nebezpečně pálil Vlach, Kašík proti jeho střele skvěle máchnul lapačkou. Na rozdíl dvou branek mohl v přesilovce Liberce zvýšit opět Jelínek, z mezikruží však trefil horní tyč.

A domácí to mohlo mrzet o to víc, jelikož hned vzápětí po rychlém brejku Zlína inkasovali vyrovnávací branku. Ondráčkovu střílenou přihrávku umístil za Willova záda Fořt. Hosty vyrovnání nakoplo a mohli jít dokonce do vedení. Willovi ale proti střelám Honejska a Hermana pomohla hned dvakrát horní tyč. Liberečtí poté kontrovali šancemi Valského a Lakatoše, Kašík se blýsknul výbornými zákroky.

Závěrečnou část začali Berani početní výhodou, největší šanci měl ale domácí Lakatoš. Po dalších faulech Krenželoka a Lence pak měli Zlínští k dispozici dokonce více než minutovou přesilovku pěti proti třem, liberecká trojice se ale výborně ubránila. Lídr tabulky poté ukázal svou sílu, když krátce po ubráněném oslabení sám skóroval. Do vedení ho poslal dorážkou Šmídovy střely důrazný Lenc.

Rychlou odpověď měl na hokejce Kulda, Will ale svůj tým podržel. Liberecký brankář měl plné ruce práce také se střelou Noska a tečí Fořta. V 55. minutě už se ale Zlín dočkal vyrovnání, když po Honejskově přihrávce propálil Willa Herman. V závěru třetí třetiny navíc fauloval Derner a v přesilovce vystřelil Beranům tři body Kubiš.

Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. P. Jelínek (L. Hudáček, Šmíd), 47. Lenc (Šmíd, Birner) - 29. Fořt (Freibergs, J. Ondráček), 55. Herman (Honejsek, Šlahař), 59. Kubiš (J. Ondráček). Rozhodčí: Pražák, Kika - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 6989.

Sestavy:

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc, Kolmann - Lenc, Lakatoš, Birner - Valský, L. Hudáček, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Zachar, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.

Zlín: Kašík - Nosek, Freibergs, Řezníček, Žižka, Ferenc, Valenta, Gazda - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - E. Kulda, P. Sedláček, Fryšara - Václavek, Popelka, Werbik. Trenéři: Robert Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.