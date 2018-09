Praha - Fotbalisté Zlína zvítězili v předehrávce 8. ligového kola na hřišti Bohemians 1905 1:0. V nejvyšší soutěži si připsali čtvrtou výhru po sobě a nejméně do soboty se posunuli do čela neúplné tabulky, kterou nevedli dva roky. Zápas rozhodl v 74. minutě střídající Petr Hronek, o pět minut později nedal domácí Martin Hašek mladší penaltu. Bohemians se Zlínem v lize nevyhráli podvanácté za sebou, po třech kolech nebodovali a jsou šestí.

Zlín vyhrál předchozí tři kola při skóre 8:0 a v Ďolíčku od začátku poměrně sebevědomě kombinoval. Ve třetí minutě se probíjel do zakončení Jiráček, upadl ve vápně, ale rozhodčí Proske nechal hru pokračovat.

Vzápětí dvakrát zahrozili domácí. Po Reiterově úniku ale dobře vyběhl a a zasáhl gólman Stanislav Dostál a dorážku Filipa Haška zablokoval zlínský obránce. Krátce nato po signálu z rohu pálil Martin Dostál a jeho jmenovec v brance hostů střelu s námahou vyrazil.

Pak na několik minut převzali otěže "Ševci". Holíkovu střelu z úhlu vytáhl gólman Valeš a v 18. minutě Poznar po Beauguelově přiťuknutí hlavou minul. Ve 32. minutě měli dosud největší šanci domácí. Reiter si naběhl za obranu, přihrál na hranici malého vápna, ale Záviška s Hilálem si překáželi a míč poslali těsně vedle.

Po přestávce začali hosté náporem. Po dlouhém nákopu vystřelil z úhlu Poznar a za již překonaným Valešem odkopl míč kapitán Krch. Zlín pokračoval v tlaku, ale v 58. minutě udělal v obraně chybu a střelu Filipa Haška v poslední chvíli zablokovala obrana.

Hra se pak uklidnila, a když už se zdálo, že zápas pomalu spěje k bezgólové remíze, udeřil Zlín. Podio v 74. minutě dlouhým nákopem našel za obranou Poznara, který hlavou přiťukl zcela volnému Hronkovi a ten po necelých osmi minutách pobytu na trávníku sám před Valešem nezaváhal. Zlínský záložník dal svůj první gól od března.

Bohemians mohli hned za čtyři minuty srovnat. Sudí Proske po zákroku Bača na Vodháněla nařídil penaltu, ale Martin Hašek, stejnojmenný syn kouče Pražanů, nechal vyniknout brankáře Dostála. Ten vzápětí chytil i Šmídovu hlavičku.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek starší (trenér Bohemians): "Měli jsme k soupeři velký respekt, protože je ve formě a hraje v rozestavení, které je nepříjemné a nezvyklé v naší lize. I nám se někteří hráči začínají zvedat, takže na sebe narazila mužstva, u kterých by se dalo mluvit o slušné formě. Oba soupeři cítili sílu druhého a my v prvním poločase z toho asi vyšli o trochu líp. Spíš jsme mohli přemýšlet, že bychom mohli jít do vedení. Ale cítili jsme, že stačí jedna chybička a soupeř může udeřit. Na situaci, ze které jsme inkasovali, jsme se přesně znovu upozorňovali ještě v poločase. Že to dávají nahoru, vyhrávají souboje a že musíme hlavně mít nabrané další hráče. A tam nám selhala obranná řada. Přesto jsme si ještě vypracovali šanci a penaltu. Bohužel penalta vyšla na Martina, který nemá po zranění tolik natrénováno. Už před penaltou jsem měl obavu, aby to nedopadlo tak, že to nepromění. Sehráli jsme smutný zápas, mohlo to skončit i příznivějším skóre. Ale hráči ze sebe vydali vše a prohráli jsme se ctí a důstojně."

Michal Bílek (trenér Zlína): "Jsme samozřejmě moc spokojeni. Soupeř byl velmi nepříjemný, protože byl běhavý a rychlý. Když jsme to v první půli otevřeli, dělal nám problémy. O půli jsem klukům říkal, že nemůžeme hrát tak roztaženě. Bránili jsme od půlky a bylo to lepší. Je pravda, že těch šancí jsme tolik neměli. Ve druhé půli jsme si jednu vytvořili a proměnili. Přečkali jsme penaltu, důležitý moment, podržel nás Dostál a pak už jsme to zvládli. Na tabulku se rád podívám, protože je to něco, s čím jsme samozřejmě před sezonou nepočítali. Říkal jsem to klukům, jaká je před námi motivace. Být aspoň na den nebo dva první, to je pro Zlín úžasné a nám se to podařilo. Celá kabina si to užívá. Zatím se nám daří, navíc znovu s nulou, což je další pozitivum. Klukům jsem před sezonou říkal, že bych chtěl, abychom získali víc bodů než v minulé sezoně, vstřelili víc gólů a míň jich dostali. Sezona se pro nás vyvíjí fantasticky, ale jsme na zemi. Nastartované to máme dobře a byla by škoda, kdybychom to promarnili."