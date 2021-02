Zlín zdolal Mladou Boleslav 2:1 a v lize vyhrál po deseti duelech

Zlín - Fotbalisté Zlína porazili v dohrávce 18. kola první ligy Mladou Boleslav 2:1. Všechny branky padly ve druhém poločase. Za "Ševce" se trefili Tomáš Poznar a Youba Dramé, za hosty snížil v nastaveném čase Ladislav Takács.

Zlín vyhrál v nejvyšší soutěži po 10 zápasech a upevnil si 13. místo. Naopak Středočeši naplno nebodovali 12 kol po sobě a zůstali na první sestupové příčce. Trenér Karel Jarolím po návratu na jejich lavičku dál čeká na první ligové vítězství.

Zápas se měl původně odehrát 6. února, kvůli koronaviru v týmu Zlína ale musel být odložen. Utkání začali aktivněji domácí. V sedmé minutě hledal Janetzký po brejku Dramého, ale hostující obrana včas zasáhla. Francouzský záložník neuspěl ani při dalším zakončení stejně jako Poznar, který hlavičkoval nad.

Na druhé straně zase mladoboleslavský záložník Zmrhal zamířil pouze do náruče brankáře Dostála. V 25. minutě šel po Ladrově přihrávce sám na branku Škoda, který se však nadvakrát neprosadil. V 37. minutě Škoda vrátil míč na hranici šestnáctky, ale Takács technickou střelou o kousek přestřelil.

Do vedení se krátce po změně stran dostal Zlín. Rozehrávku gólmana Diviše zachytil kapitán Poznar, který zakončil přesně k tyči. Osmá trefa nejlepšího zlínského střelce v ligové sezoně ukončila střelecký půst jeho týmu po 337 minutách.

Hosté museli vsadit na aktivnější pojetí hry. Dvě minuty po inkasovaném gólu mohlo být vyrovnáno, ale Škoda ze dvou metrů poslal míč vedle branky. Následně z trestného kopu mířil těsně nad Ladra.

Na opačné straně Dramé nejprve orazítkoval břevno, ale v 78. minutě už se prudkou ranou zapsal mezi střelce. Středočeši snížili ve druhé minutě nastavení zásluhou Takácse, na vyrovnání jim však nezbyl čas.

"Ševci" doma v lize vyhráli po pěti utkáních a Mladé Boleslavi v nejvyšší soutěži nepodlehli potřetí za sebou. Středočeši od loňského června nezvítězili venku v lize ve 12 utkáních po sobě.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Dnes šlo o hodně oběma mužstvům a jsem rád, že jsme to zvládli. Dali jsme totiž důležité góly soupeři, který byl obrovsky nebezpečný. Má rychlé, zkušené i důrazné hráče, specifickou rozehrávku. Poznar to krásně trefil na dlouhou tyč a to, co kopl Dramé, snad umí jen on. Už před gólem tam měl dvě tři střely, jemu vyhovuje tento způsob hry. Jsem za výhru moc rád, z hráčů to spadlo."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Nemůžu říct, že by soupeř měl nějakou větší příležitost. V podstatě se snažil přizpůsobit hru terénu. Už v první půli jsme měli stoprocentní šancí Michalem Škodou, který pak zazdil i další tutovku v době, kdy jsme mohli odpovědět na vedoucí gól. U prvního gólu Zlína to byla triviální chyba gólmana (Diviše). Pro nás bylo složité se nějak prokombinovat do šance. Druhá branka rozhodla, nám se povedlo jen zkorigovat. Naše dlouhá série je frustrující. Nemohu ani slušnými slovy popsat, co cítím."

Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:0)

Branky: 51. Poznar, 78. Dramé - 90.+2. Takács. Rozhodčí: Lerch - Kubr, Mikeska - Cieslar (video). ŽK: Simerský - D. Mašek, Šimek. Bez diváků.

Zlín: Dostál - Fantiš, Simerský, Buchta, Procházka - Hlinka, Conde, Janetzký (73. Čanturišvili) - Dramé, Poznar (88. Vraštil), Potočný (82. Jiráček). Trenér: Páník.

M. Boleslav: Diviš - Douděra, Šimek, Křapka, Preisler - Dancák, Takács - Skalák (55. Malínský), Ladra (76. D. Mašek), Zmrhal (76. Fulnek) - Škoda (81. Drchal). Trenér: Jarolím.