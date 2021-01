Zlín zabral po dvou prohrách a vyhrál v Olomouci 4:2

Olomouc - Hokejisté Zlína vyhráli ve 40. kole extraligy Olomouci 4:2 a zabrali po dvou porážkách za sebou. Hanáci naopak potřetí v řadě nebodovali. Gólem a asistencí pomohl k úspěchu Beranů útočník Štěpán Fryšara, stejná bilance obránce Jana Švrčka domácím k zisku nepomohla.

"Měli jsme dobrý vstup do utkání. Myslím tím gólově, protože první tři minuty měla šance Olomouc. Tam to vychytal Kašík. Pak jsme šli do vedení, což se nám už dlouho nestalo. Kluci se tím uklidnili a zabojovali. Bereme tři body a to se počítá. Jsme za ně rádi, ale mrzí nás zranění (brankáře) Kašíka. Obnovilo se mu zranění, které už měl předtím," řekl asistent trenéra Zlína Martin Hamrlík.

V úvodu aktivnější domácí si vytvořili první šanci během přesilové hry, Kašík však po střele Káni puk před dorážejícími hráči včas přikryl. Zlín po úvodním tlaku Olomouce udeřil jako první. Dufek přihrál Gazdovi, který tvrdou střelou z první rozvlnil síť za brankářem Konrádem.

Olomouc si poté vytvořila další nadějné šance, ale dobře chytajícího Kašíka při střele Klimka zachránila tyč a se svými pokusy neuspěli ani Knotek, Dujsík a Ostřížek. Ve druhé polovině první části byli naopak aktivnější hosté, kteří v závěru třetiny přidali druhou branku. Fryšara sice před Konrádem přihrával, ale puk se k němu v rychlém protiútoku po zásahu olomouckého brankáře odrazil znovu a zlínský útočník zakončil do odkryté branky.

Zlínu vyšel také vstup do druhé třetiny, kdy se už po 21 odehraných vteřinách a chybě domácích v rozehrávce prosadil zblízka Vopelka. Olomoučtí trenéři Moták a Jan Tomajko zareagovali na třetí inkasovaný gól změnou v brankovišti, kde Konráda vystřídal Lukáš. Ten musel zasahovat hned vzápětí proti tvrdé střele Ference.

Poté už ale domácí snížili. Svoji první branku v nejvyšší soutěži a zároveň premiérovou v prvním zápase za Olomouc po přestupu z Komety Brno vstřelil z dorážky Kunc. "Za první gól jsem strašně rád, ale chyběla tomu výhra. To by bylo úplně dokonalé. I tak na tento okamžik ale asi nikdy nezapomenu. Puk si vystavím doma a budu na gól rád vzpomínat," řekl útočník Michal Kunc, které se dočkal ve svém 26. utkání v extralize.

Vzápětí se navíc zranil hostující brankář Kašík, kterého nahradil Huf. I ten si však přivodil po závaru před brankou drobné zranění, které ho po zbytek třetiny limitovalo. Do konce druhé třetiny ještě ve velké šanci střílel hostující Fořt, jenže branku Olomouce z dobré pozice minul. Šanci měl po přihrávce Gřeše také domácí Ostřížek, ale jeho pokus pokryl brankář Huf.

Olomouc začínala třetí třetinu přesilovou hrou, ve které však střely Klimka s Káňou branku hostů minuly. V 47. minutě tečoval za Lukášova záda Novotného nahození od modré čáry Sedláček. Regulérnost branky kontroloval kvůli hře vysokou holí videorozhodčí a rozhodčí na jeho doporučení branku neuznali.

Hosté se i přesto o chvíli později dostali do tříbrankového vedení. Přesnou prudkou střelou ze středu hřiště překonal Lukáše Šlahař. Olomouc ještě pět minut před koncem základní hrací doby snížila, když Hufovi propadla mezi betony střela Švrčka z levé strany. Do většího tlaku už se pak domácí nedostali.

"Věděli jsme, s kým hrajeme. Že jsou to pro nás důležité body. Bohužel se to nepovedlo, moc jsme si nevyhověli a odskakovaly nám puky. Pořád je co zlepšovat, budeme se na tom snažit pracovat. K výsledku hodně přispěla první třetina, ale pořád jsme věřili, že to otočíme. V jednu chvíli to tak i vypadalo, ale bohužel se to nepodařilo," dodal Kunc.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Je to zklamání. První třetina z naší strany nebyla až tak zlá, dokázali jsme si vypracovat pár střeleckých šancí. Bohužel jsme neměli dostatek důrazu a Zlín nás důrazem trestal. Když jsme si mysleli, že bychom mohli dobře vstoupit do druhé třetiny, tak jsme udělali hrubou chybu a inkasovali jsme na 0:3. Pak už to byl zmar, bylo to velice špatné. Sice jsme dobře kombinovali, ale chyběla nám síla v osobních soubojích a důraz. Bojovnost je základ hokeje, bez té to nejde nikdy. Do našeho druhého gólu jsme za dvanáct minut třetí třetiny jen třikrát vystřelili na branku a to je strašně málo. V dalších zápasech musí každý podat kvalitní individuální výkon, ale musíme hlavně podat kvalitní důrazný kolektivní výkon. Dobře bruslit, být silní v osobních soubojích a bojovat. Krásné góly dávat nebudeme, potřebujeme dotlačené, dopíchnuté a dotečované. Například tak, jak tam dnes šel Michal Kunc a zaslouženě si to tam dorval. Má na co navazovat nejen střelecky, ale i výkonem. Vstřelit v prvním utkání hned gól je slušné."

Martin Hamrlík (Zlín): "Měli jsme dobrý vstup do utkání. Myslím tím gólově, protože první tři minuty měla šance Olomouc. Tam to vychytal Kašík. Pak jsme šli do vedení, což se nám už dlouho nestalo. Kluci se tím uklidnili a zabojovali. Bereme tři body a to se počítá. Jsme za ně rádi, ale mrzí nás zranění Kašíka. Obnovilo se mu zranění, které už měl předtím. Huf byl navíc po souboji před brankou taky otřesený, ale otřepal se o přestávce a už to bylo dobré. Za celou sezonu jsme neměli žádnou šňůru, teď potřebujeme vítězství potvrdit. Když to nepotvrdíme doma a Olomouc vyhraje, tak je to zase pryč. Potřebujeme další zápas vyhrát, protože výkony jsou teď určitě lepší než před měsícem. Tabulku jinak nesleduji, ale zrovna dnes jsme se o tom bavili. Kdybychom prohráli, tak už je to asi ztracené, takto jsme s tím ale ještě zamíchali."

HC Olomouc - PSG Berani Zlín 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 28. Kunc (Švrček, Bambula), 55. Švrček (J. Knotek) - 6. Gazda (Dufek), 19. Fryšara (J. Svoboda), 21. Vopelka (D. Nosek), 50. Šlahař (Fryšara). Rozhodčí: Šír, Obadal - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Olomouc: Konrád (21. Lukáš) - Dujsík, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek, Vyrůbalík - Klimek, Nahodil, J. Káňa II - Gřeš, Kolouch, Ostřížek - Bambula, J. Knotek, Kunc - Olesz, Strapáč, Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Zlín: Kašík (32. Huf) - Řezníček, D. Nosek, Žižka, Ferenc, M. Novotný, Gazda, Suhrada - Kubiš, Fořt, Vopelka - Okál, Fryšara, J. Svoboda - Sebera, P. Sedláček, Šlahař - Dufek, Karafiát, J. Ondráček. Trenér: R. Svoboda.