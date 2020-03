Hokejisté Zlína i Karlových Varů vyrovnali sérii

Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary, 10. března 2020 v Hradci Králové. Zleva brankář Karlových Varů Filip Novotný, Jakub Lev z Hradce Králové a Dávid Gríger z Karlových Varů.

Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary, 10. března 2020 v Hradci Králové. Zleva brankář Karlových Varů Filip Novotný, Jakub Lev z Hradce Králové a Dávid Gríger z Karlových Varů. ČTK/Taneček David

Praha - Hokejisté Zlína vyhráli ve druhém utkání předkola play off extraligy v Olomouci 3:1. Ve druhém duelu zvítězily Karlovy Vary v Hradci Králové 5:3. Stav obou sérií hraných na tři vítězné zápasy je nyní 1:1. Oba zápasy se hrály kvůli hrozbě šíření koronaviru bez diváků. Série by měly pokračovat ve čtvrtek a v pátek ve Zlíně a Karlových Varech, ale o dalším osudu play off budou svaz a kluby jednat ve středu.

Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas:

HC Olomouc - PSG Berani Zlín 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 30. Dujsík (Švrček, J. Knotek) - 17. Okál (Honejsek), 47. Honejsek (Šlahař, Ferenc), 50. Okál (Honejsek, Ferenc). Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 1:1.

Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 22. Perret (Jergl), 27. Jergl z trest. střílení, 56. Koukal (Smoleňák) - 1. Flek (Gríger), 37. Eminger (V. Polák, Graňák), 42. Skuhravý (Vondráček), 59. V. Polák (Černoch, Kohout), 60. Vondráček (Graňák). Rozhodčí: Kika, R. Svoboda - Bryška, Špringl. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 1:1.