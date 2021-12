Zlín vyhrál ve Vítkovicích a předposlední Kladno má na dohled

Ostrava - Hokejisté Zlína zvítězili v 34. kole extraligy ve Vítkovicích 2:1 v prodloužení. Jejich výhru zařídil v čase 64:35 svým devátým gólem sezony v přesilovce obránce Daniel Gazda. Zlín se tak přiblížil už na rozdíl tří bodů předposlednímu Kladnu. Vítkovice pojedenácté v řadě zaznamenaly bodový zisk.

Domácí odehráli první třetinu aktivněji, ale na gól to nestačilo. Zaznamenal ho dokonce Zlín v 15. minutě zásluhou Honejskovy teče ze vzduchu, rozhodčí však po konzultaci u videa branku označili za neregulérní.

Na konci úvodní dvacetiminutovky měli velkou šanci i Vítkovičtí, avšak Bukartsovi se po Maroszově průniku zamotal puk pod nohama a z příležitosti nic nebylo.

Zlín od druhé části začal přebírat iniciativu. Hned na začátku sice přestál možnost domácího Kaluse v oslabení, ale ve 29. minutě sehrál po vyhraném vhazování ve vlastním pásmu učebnicově přečíslení dva na jednoho a Kubiš po ideální přihrávce exvítkovického Malleta do odkryté brány otevřel skóre.

Dobře hrající Zlín soupeře nepouštěl do vyložených příležitostí, po Lindbergově pokusu mu však v 38. minutě pomohla tyčka. Naopak druhý gól mohl po dalším nebezpečném brejku přidat Karafiát, ale Stezku nepřekonal.

Vítkovice se však v třetím dějství nadechly k tlaku a dostávaly Zlín do úzkých. Kašík ostravskému náporu dlouho odolával, zmařil šance Lakatoše či Kaluse, ale pět minut před koncem řádného času kapituloval. Maroszův pokus sklepl ze vzduchu Hruška a rozhodčí po přezkoumání situace na videu gól uznali.

Zápas dospěl do prodloužení, které pětadvacet sekund před jeho vypršením rozetnul v přesilovce přesnou bombou Gazda. Zlín proti Vítkovicím uspěl po pěti porážkách ve vzájemných duelech za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Dnes na tom zápasu marně hledám pozitiva, snad jen ten vyrovnávací gól, když bylo pět minut do konce zápasu. Od začátku z naší strany slabý výkon. Nedokázali jsme se s tím vyrovnat, že bychom my měli být ti, kteří převezmou utkání do své moci. Buďme nakonec ještě rádi za ten bod, výkon byl absolutně neslučitelný s tím, co jsme předváděli poslední dobou. To nás neomlouvá, že jsme měli deset dní přestávku a neměli ten zápasový rytmus. Hráči k tomu nepřistoupili dobře a takový výkon absolutně nechceme v dalších zápasech vidět."

Luboš Jenáček (Zlín): "Snažili jsme se hrát co nejvíc z obrany, držet stav 0:0. To se nám podařilo a pro vývoj utkání to bylo asi rozhodující. Pak se nám podařilo z brejku dát gól a snažili jsme se dobře bránit. Měli jsme nějaké možnosti na odskočení, ale to měl i soupeř. Musím pochválit tým za bojovnost a obětavost. Výborně nás podržet brankář Kašík."

HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 55. L. Krenželok (Marosz, J. Hruška) - 29. Kubiš (Mallet, Ferenc), 65. Gazda (Mamčics). Rozhodčí: Obadal, Pražák - Gerát, Zíka. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář, Koch, Plášil - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - M. Kalus, Lindberg, R. Bondra - Roberts Bukarts, Marosz, Dej - Fridrich, Flick, Chlán. Trenér: Holaň.

Zlín: Kašík - Gazda, Mamčics, O. Němec, Suhrada, Ferenc, Žižka, M. Novotný - Mallet, Honejsek, Kubiš - Michasjonok, R. Veselý, Zabusovs - Vopelka, P. Sedláček, Frömel - Fryšara, Karafiát, Flynn. Trenér: Jenáček.