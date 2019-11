Zlín vyhrál v lize po devíti zápasech

Zlín - Fotbalisté Zlína porazili v 16. kole první ligy Olomouc 1:0. Moravský souboj rozhodl v 88. minutě Jakub Kolář, který si připsal premiérovou branku v nejvyšší soutěži. Zlín v lize zvítězil po devíti zápasech a posunul se na třinácté místo neúplné tabulky. Olomouc, která byla po většinu utkání lepším týmem, čeká výhru už sedm kol a je desátá.

Zápas se od prvních minut nečekaně vyvíjel pod výraznou taktovkou hostujícího týmu. Jeho hráči byli rychlejší, mnohem lépe kombinovali a vytvořili si velkou územní převahu.

Už ve druhé minutě pálil Houska do zdi z přímého kopu, Gonzálezovu střelu vyrazil Rakovan a Plškovu příležitost zblokovala přetížená zlínská obrana, hrající se třemi stopery, z nichž dva ještě nedosáhli 20 let. Do vyložené šance ale domácí defenziva Hanáky nepustila.

"Ševci" se částečně probrali v polovině prvního dějství. Poznar pálil nad, pak Čanturišviliho střelu zblokoval Beneš a Kolářova hlavička mířila těsně vedle.

Po přestávce Zlín částečně srovnal krok, ale k ohrožení brankáře Buchty se na rozdíl od Sigmy dlouho nedostával. Houskovu střelu vyrazil Rakovan a domácí gólman se stal hrdinou okamžiku i v 59. minutě, kdy vytáhl střelu Gonzáleze na roh.

To už zase naplno dominovala pestřejší, přesnější a dynamičtější hra Olomouce, ale stále bez efektu. V závěru zápasu opět přidal na obrátkách Zlín. Velkou šanci měl na straně hostí Houska a poté domácí Podio trefil ranou tyč. Dvě minuty před koncem rozhodl mladík Kolář. Přibližně z 13 metrů trefil přesně propadnutý centr a mohl se radovat z první ligové branky v životě.

Hlasy po utkání:

Jan Kameník (trenér Zlína): "Nevstoupili jsme do utkání dobře. Soupeř hodně kombinoval, vlastní pasivitou jsem pustili Olomouc do hry a museli jsme být rádi, že jsme nedostali gól. Ve druhé půli přišlo oživení, začali jsme si vytvářet brankové příležitosti. Dočkali jsme se až na konci, jsou to cenné body, na které jsme dlouho čekali. O Kolářovi jsme nepochybovali. Je s námi přes tři měsíce, padla na něj první volba, dobře se ukázal už v pohárovém zápase v Mladé Boleslavi. Nepanikařil, je klidný na míči, dokáže dobře rozehrát a jeho gól byl výsledkem jeho herního pojetí."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Je to zklamání. Budu se opakovat, zase jsme dostali gól v závěru, byť jsem hráče upozorňoval, že zápas může rozhodnout jedna jediná situace. V první půli jsme opticky hráli, byli jsme lepší, ale nedostali jsme se do šance. Chyběla nám finální fáze. Po přestávce jsme zase měli příležitosti, ale nic jsme nedali. Musím být proto hodně kritický. Nevyužili jsme ani řadu standardních situací, nic jsme si z nich nevytvořili. V závěru jsme zase podcenili jednu situaci a zase jsme na to doplatili. Pokud mužstvo nemá charakter, bude se muset obměnit. To není jen otázka po dnešním zápase."