Karlovy Vary - Hokejisté Zlína vyhráli ve 4. kole extraligy na ledě Karlových Varů 4:2, připsali si druhou výhru v sezoně a přeskočili svého dnešního soupeře v tabulce. Hosté o zisku tří bodů rozhodli ve druhé třetině, kdy se střelecky třikrát prosadili.

Oba týmy dnes postrádaly několik hráčů ze základní sestavy. Domácím chyběli zranění Podlipnik a Plutnar, Zlín nemohl využít služeb disciplinárně potrestaných obránců Ference a Gazdy.

Západočeši měli hned v úvodu výhodu přesilové hry, kterou však nevyužili. Mikúš trefil jen brankovou konstrukci. Zlín hrozil z rychlých protiútoku, gólman Novotný však dokázal všechny situace vyřešit. Popelka poté minul odkrytou část branky.

Bezbrankový stav se změnil až v 15. minutě, kdy se domácí zásluhou Šenkeříka dostali do vedení. Zlín však dokázal rychle odpovědět. Po akci na jeden dotek vyrovnal Kubiš.

"Do utkání jsme chtěli dobře vstoupit a pokusit se vstřelit první branku. To se nám povedlo, ale myslím si, že klíčové bylo, že jsme nedokázali udržet vedení do konce první třetiny. Po chybě jsme propadli ve středním pásmu a umožnili soupeři dostat se do kontaktu," litoval asistent domácího trenéra Tomáš Mariška.

Ve 24. minutě při vyloučení zlínského Fořta ujel karlovarské obraně v oslabení Poletín a otočil vývoj zápasu. Ani hosté se neradovali z vedení dlouho, v pokračující početní výhodě povýšené navíc vyloučením Freibergse přesně zakončil Rachůnek.

Posunout Energii zpět do vedení mohl opět v oslabení Gorčík, ale jeho únik skončil jen na tyčce hostující branky. Po nenápadné akci udeřil ve 33. minutě Šlahař, který střelou z pravého kruhu nachytal do té doby pozorného Novotného.

"Viděl jsem, že naši obránci mají puk a nikdo je nenapadá. Sjel jsem si dolů, Jirka Ondráček si vyjel a dal mi dlouhou přihrávku. Měl jsem sice problémy při jejím zpracování, ale podařilo se mi střelu trošku skrýt za jejich obránce a vyšlo to parádně," pochvaloval si Jakub Šlehař.

Po vedoucí brance ovládli Jihomoravané zbytek druhé třetiny a navíc přidali i čtvrtý gól.

I když trenéři Karlových Varů v závěrečná třetině změnili složení první formace, odehrála se třetí dvacetiminutovka zcela v režii Beranů. Hosté si s přehledem pohlídali dvoubrankové vedení a nedovolili domácím snížit.

"Ve třetí třetině jsme utkání odehráli asi úplně nejlépe, nedopustili jsme, aby domácí utkání zdramatizovali. Naopak jsme mohli ještě skóre navýšit," pochválil své svěřence trenér hostů Robert Svoboda.

Karlovy Vary si tak připsali druhou porážku ve třetím domácím utkání v řadě. "Nepodařilo se nám vstřelit nějaký ten šťastný gól, který by nás do zápasu více vrátil. Pokud se Zlín dostane do vedení, tak je neskutečně organizovaný a obětavý do obrany. Ve třetí třetině si soupeř zkušeně pohlídal zápas a už nás do zápasu v podstatě nepustil," dodal Mariška.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Do utkání jsme chtěli dobře vstoupit a pokusit se vstřelit první branku. To se nám povedlo, ale myslím si, že klíčové bylo, že jsme nedokázali udržet vedení do konce první třetiny. Po chybě jsme propadli ve středním pásmu a umožnili soupeři dostat se do kontaktu. Byť jsme chtěli hrát ze zabezpečené obrany, tak jsme poté ještě Zlínu dovolili vytvořit si brejkové situace, které nekompromisně potrestal. My jsme ze šancí, které jsme měli, vytěžili pouze dvě tyčky. Nepodařilo se nám vstřelit nějaký ten šťastný gól, který by nás do zápasu více vrátil. Pokud se Zlín dostane do vedení, tak je neskutečně organizovaný a obětavý do obrany. Ve třetí třetině si soupeř zkušeně pohlídal zápas a už nás do zápasu v podstatě nepustil."

Robert Svoboda (Zlín): "Jsme velice rádi, že jsme zde získali tři body. Věděli jsme, že domácí ve svém prostředí hrají dobře, bojovně a i s výsledky. Pro nás to bylo velice těžké, protože nejsme kompletní, máme spoustu zraněných hráčů. Bylo dobré, že jsme se udrželi v kontaktu a byli jsme schopní odpovědět na vedoucí branku domácích. Ve třetí třetině jsme utkání odehráli asi úplně nejlépe, nedopustili jsme, aby domácí utkání zdramatizovali. Naopak jsme mohli ještě skóre navýšit."

HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Šenkeřík (Kohout), 25. T. Rachůnek (Gríger) - 17. Kubiš (Kulda, M. Novotný), 24. Poletín (P. Sedláček, Valenta), 33. Šlahař (Ondráček, Nosek), 37. Fořt (Ondráček, Šlahař). Rozhodčí: Pešina, Veselý - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3323.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - D. Krejčí, Sičák, M. Rohan, Vágner, Šenkeřík, Kovačevič, Šafář - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Gríger, Beránek - Gorčík, Skuhravý, Lapšanský - Havránek, Kverka, T. Mikúš Trenéři: Pešout, Mariška a Kněžický.

Zlín: J. Sedláček - Nosek, Freibergs, Valenta, Žižka, Matějíček, Řezníček, M. Novotný - Kulda, Fořt, Kubiš - Ondráček, Herman, Šlahař - Poletín, P. Sedláček, Karafiát - Popelka, Fryšara, Werbik. Trenéři: Robert Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.