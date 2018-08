Uherské Hradiště - Fotbalisté Zlína porazili v dohrávaném utkání 6. kola první ligy v Uherském Hradišti domácí Slovácko 4:0. V tabulce se posunuli na páté místo před Jablonec a ztrácejí bod na čtvrtou Spartu. Slovácko po šesti zápasech doma prohrálo a zůstalo na osmém místě. Vedoucí gól Zlína vstřelil z penalty Tomáš Poznar, další přidali Lukáš Bartošák, Lukáš Železník a Róbert Matejov.

"Ševci" vstoupili do derby aktivněji. Přesněji kombinovali ve středu hřiště a také se častěji dostávali k zakončení. Poprvé vážněji zahrozil Beauguel, jehož přízemní střelu v 8. minutě brankář Daněk vyrazil. Většinu akcí ve středu hřiště zakládal Traoré, kterému domácí fotbalisté jen obtížně odebírali míč, což se stalo Slovácku osudným. V 17. minutě kličkujícího Traorého srazil v trestném území Petr a z pokutového kopu Poznar otevřel skóre.

Domácí hráči se po inkasovaném gólu dostali do herního útlumu a iniciativní Zlín diktoval tempo hry. Ve 26. minutě stačili zadáci Slovácka jen odhlavičkovat míč k volnému Bartošákovi, který před hranicí trestného území přesnou střelou do horního růžku přidal druhý gól. Teprve po něm se Slovácko vzchopilo k chvilkovému odporu, který ale nevedl do přesné koncovky.

Slovácko se pokusilo po změně stran více otevřít hru. Úsilí však rychle zmrazila třetí branka Zlína. U jejího zrodu stál opět Traoré, který oklamal bránícího Daníčka a po jeho přihrávce střídající Železník po čtyřech minutách pobytu na trávníku prostřelil brankáře Daňka. Slovácko zcela vypadlo z rytmu a nechávalo soupeři hodně volnosti. V 62. minutě Matejov unikl po pravé straně a ze strany přidal čtvrtý gól. V závěru už hosté jen kontrolovali hru. Zlín neprohrál posledních osm vzájemných ligových duelů.

Hlasy po utkání:

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Prohráli jsme zaslouženě. Mám obdiv k našim fanouškům, kteří nás i za nepříznivého stavu povzbuzovali celý zápas. Utkání jsme odehráli hrozným způsobem. V těchto zápasech se bojuje na krev. Pokud začnete uskakovat v osobních soubojích, neběžíte tam, kam máte, tak dostanete ránu. My jsme ji dostali. A přímo do rozkroku. Zlín nastoupil s větším drajvem. My jsme byli leklí, profesorští. Nevěděli, kam přihrát míč. Hráli jsme hrozně pomalu, nenabízeli se. Dostali jsme gól z penalty, který s námi otřásl. A další gól pravou nohou od Bartošáka, byla to možná jeho životní trefa. Při třetí brance nás Traoré pěkně v obraně vykoupal. Mysleli jsme si, že jsme už velké mužstvo. Nyní se musíme rychle vzpamatovat."

Michal Bílek (trenér Zlína): "Utkání se nám mimořádně vydařilo, byli jsme ve všech činnostech lepší. Dominovali jsme, dali čtyři branky. Byl to nejlepší výkon pod mým vedením. Věděli jsme, že se Slovácko bude snažit hrát po zemi do ofenzivních hráčů. Neměli jsme tam ale skulinky. Vzali jsme jim balon a hned útočili. Prvních třicet minut jsme hráli perfektně. Ovšem v naší hře byly i chyby. Za stavu 4:0 si musíme dát větší pozor a nehrát lehkovážně. Ale těch špatných momentů mnoho nebylo. Soupeře jsme nepustili do kombinace a nedopustili, aby držel míč. Byli jsme v pohodě a neustálém pohybu. Třetí brankou byl zápas rozhodnutý. Derby mělo výbornou kulisu. Začátek soutěže se nám povedl. Uvidíme, jak se nám podaří udržet tuto formu."