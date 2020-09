Zlín vyhrál 2:0 v Pardubicích a získal první body v sezoně

Pardubice - Hokejisté Zlína vyhráli ve 4. kole extraligy v Pardubicích 2:0 a poprvé v sezoně bodovali. Hosté rozhodli ve třetí třetině, kdy se prosadili Bedřich Köhler a Jakub Herman. Čisté konto udržel Libor Kašík, který si připsal 35 úspěšných zákroků.

Ve vyrovnané první třetině branka nepadla, ač k jejímu vstřelení měly blízko oba týmy. Jako první zahrozily v 5. minutě Pardubice, když Kousal našel volného Tybora, ale jeho střelu Kašík zastavil. O pět minut později jeli dva na jednoho Anděl s Pochobradským, jejich nepodařená souhra ale nakonec zlínskou branku ani neohrozila.

Na druhé straně chvíli poté nebezpečně pálil Nosek, jeho ránu schovala Kantorova lapačka. Skórem v první části hry nepohnuli ani v přečíslení Šlahař s Okálem.

V úvodu druhé části hry Honejsek nápaditým pasem vybídl ke skórování Okála, ale ani on si nepřišel na Kantora. Cestu za jeho záda si nenašla ani několikrát tečovaná Ferencova střela od modré, jež se otřela o brankovou konstrukci.

Oba celky se jen ztěžka dostávaly do výraznějších příležitostí. V 35. minutě se Kašík zapotil po hbité Tyborově ráně, v závěru prostřední dvacetiminutovky neuspěli Svačina po rychlém průniku ani Kaut.

Až v 45. minutě se poprvé vylučovalo, Honejskovo podrážení ale Východočeši nepotrestali, nedostali se ani do pořádné příležitosti. Stejně dopadli i žlutomodří poté, co za katr za tentýž přestupek putoval Claireaux. Těsně po návratu exzlínského útočníka se Berani ujali vedení, Řezníčkovo nahození od modré umně tečoval Köhler.

Domácí odpovědí mohla být Válova střela, ta ale proletěla těsně nad horní tyčkou. Červenobílou snahu vyrovnat uhasil na opačné straně nehlídaný Herman, jenž napotřetí dorazil Suhradovu střelu za bezmocného Kantora. Pardubický gólman zachránil svůj tým po necelé minutě, když vychytal Honejskův samostatný únik, dále musel likvidovat i velkou možnost osamocených Fořta s Hermanem.

Zlín nabyté vedení bez větších obtíží udržel, několikrát nebezpečně zahrozil po Mandátově sekání, početní převahu přes řadu příležitostí nevyužil. Pardubice se doma neprosadily ani po neúspěšné Kousalově dorážce Mandátovy střely či ve dvouminutové hře bez brankáře a stále tak čekají na první plnohodnotnou výhru v nové sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Milan Razým (Pardubice): "Po vyrovnané první třetině jsme si ve druhé vytvořili tlak a soupeře jsme přestříleli. Měli jsme čtyři pět gólových příležitostí. Když se brankově neprosadíte, nemůžete chtít vyhrát. Rozhodovalo se ve třetí třetině, kdy jsme dostali početní výhodu, s ní jsme naložili jako v minulých zápasech. Přesilovky nám nejdou, absolutně nám nefungují, tady budeme muset na to tvrdě zakleknout. Zlín rozhodl o svém vítězství poctivou prací, dvě jakoby nevýrazné střely od obránců došly až před bránu, hráči před ní tečují nebo dorážejí. Dva góly hosté i se štěstím dotlačili a proto vyhráli. Oproti soupeři jsme ale lepší nebyli, pouze ve druhé třetině, jinak to byl gólově tristní výkon."

Robert Svoboda (Zlín): "Jsme spokojeni, že se nám podařilo konečně bodovat. Nebyli jsme v lehké situaci, trápíme se s produktivitou. Zvládli jsme první třetinu, říkali jsme si, že do ní nesmí vstoupit jako v minulých zápasech a hned inkasovat. To se nám podařilo. Ve druhé části hry jsme po tlaku domácích měli mnoho práce v obranném pásmu, nakonec z toho bylo jasné, že kdo se gólově prosadí, tak si nakloní celý zápas a šťastnější jsme byli my. Jsme za to rádi."

HC Dynamo Pardubice - PSG Berani Zlín 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 47. Köhler (Řezníček, Fořt), 52. Herman (Suhrada, Ondráček). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Rampír, Špringl. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Pardubice: Kantor - Nakládal, Vála, Bučko, J. Mikuš, Zacharčuk, J. Kolář - Tybor, R. Kousal, M. Kaut - Svačina, Poulíček, Mandát - Zeman, Claireaux, Blümel - Pochobradský, Anděl, Kratochvil. Trenér: Razým.

Zlín: Kašík - Gazda, Řezníček, D. Nosek, Suhrada, Ferenc, M. Novotný, Matyáš Hamrlík - Ondráček, Fořt, Herman - Šlahař, Honejsek, Okál - Karafiát, Fryšara, Köhler - Sebera, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: R. Svoboda.