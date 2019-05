Zlín - Fotbalisté Zlína vstoupili vítězně do nadstavbové části fotbalové ligy. Po výborném výkonu zejména v prvním poločase v prvním zápase semifinále skupiny o Evropu porazili 1:0 Olomouc. O vítěznou premiéru dosavadního asistenta trenéra Jana Kameníka, který v úterý nahradil odvolaného Romana Pivarníka, se ve 20. minutě postaral sváteční střelec Marek Hlinka. Olomouc nebodovala se Zlínem po devíti zápasech. Odveta se hraje příští neděli na Hané.

Zápas na tribuně sledoval i Josef Csaplár, o němž se spekuluje jako o možném novém trenérovi Zlína. Dočasný šéf domácí lavičky Kameník poslal na hřiště dost ofenzivní sestavu, v níž byla zajímavá pozice kapitána Jiráčka na levém kraji zálohy.

Ševci si v první desetiminutovce vytvořili územní převahu, nicméně k ohrožení Buchtovy branky se přes organizovanou obranu Hanáků nedostali. Hosté využívali každou možnost k brejkovým situacím, ale ani oni se k šanci nedostali.

První změna skóre tak přišla ve 20. minutě po standardní situaci. Z pravé strany ji zahrával Podio, na měkký centr si naběhl Hlinka a dal svůj první gól ve zlínském dresu.

Olomouc odpověděla závarem po sérii centrů, ale pak se zase o slovo přihlásili evidentně oživení domácí. Holík po centru Hnaníčka trefil tyč a ve 26. minutě tentýž hráč pořádně protáhl Buchtu v brance Olomouce.

Ve 38. minutě byl Zlín zase blízko branky. Po ose Poznar, Slaměna střílel Jiráček a Buchta s námahou vyrážel na roh. Tečku za ofenzivním poločasem napsala Olomouc, ve 45. minutě pálil zblízka nad Polom.

Pohárová matematika dvojzápasu velela oběma mužstvům pokusit se vsítit gól. V úvodu druhé půle více tlačili domácí, ale takové příležitosti jako před přestávkou už neměli.

Otěže utkání pomalu převzala Olomouc, což byl zase důvod, aby zlínští fotbalisté přepnuli do pevného obranného módu. Ten výrazně narušil v 68. minutě Falta, ale jeho nájezd vykryl včasným vyběhnutím Rakovan.

Závěrečný nápor hostí byl často narušen brejkovými výpady Fastavu, nicméně ani jedna z těchto variant ke gólu nevedla. Zpytovat svědomí může zejména Zahradníček, který v 78. minutě zblízka nadvakrát zazdil tutovku. V závěrečných minutách měl na hlavě pojistku Gajič, ale Buchta reflexivně vyrazil.

Hlasy po utkání:

Jan Kameník (trenér Zlína): "Celkové hodnocení musí být dobré. Zvládli jsme to a nedostali branku, což je v pohárové matematice velmi důležité. Mým hlavním úkolem za těch pár dní po odvolání Romana Pivarníka bylo zklidnit mužstvo a připravit ho na tento duel. V první půli se nám dařilo, drželi jsme Sigmu dál od naší branky, dobře jsme kombinovali, uměli jsme být nebezpeční a dali gól ze standardky. V druhé půli jsme chtěli dobře bránit, dostali jsme se pod tlak, ale přežili jsme to díky Rakovanovi. Mohli jsme dát druhý gól po brejcích, to jediné mě mrzí. Co se týče otázky postupu, pořád jsme v poločase, máme jen malinkou výhodu, je potřeba v odvetě odvést kvalitní práci."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Je to pro nás z hlediska postupové matematiky nepříjemný výsledek i proto, že jsme nedali gól. Problém byl v prvním poločase, kdy jsme nebyli v zápase, chyběl pohyb, náběhy za obranu, hráli jsme hodně bohorovně, tohle budu hráčům vyčítat. Za to ve druhém poločase jsme byli jednoznačně lepší, až dominantní, měli jsme tři čisté gólové příležitosti, ale selhali jsme ve finální fázi a produktivitě. Zlín podal obětavý výkon, my jsme pak honili prospaný první poločas a výsledný efekt to nemělo. Pokud budeme hrát v odvetě tak jako ve druhém poločase, můžeme postoupit."