Zlín vstoupil do ligové sezony remízou s Mladou Boleslaví

Zlín - Fotbalisté Zlína remizovali v úvodním kole první ligy s Mladou Boleslaví bez branek. Ke třem bodům měli na podmáčeném terénu blíže domácí, hosty dvakrát v zápase zachránila tyč. Zlín v nejvyšší soutěži nad Boleslaví potřetí za sebou nezvítězil.

"Ševci", jimž hned na startu ligy chybělo šest zraněných hráčů, zahrozili jako první. Jawo v páté minutě překvapivě vystřelil z velkého úhlu a trefil tyč za zaskočeným brankářem Polačkem. Po 20 minutách hry nacentroval hostující Ladra na Maška, ale ten zblízka hlavou mířil pouze do náručí gólmana Dostála.

Ve zbytku úvodního dějství měli mírnou převahu Středočeši, do větších šancí se ale nedostali, neboť zlínská obrana fungovala zodpovědně. Ve 44. minutě na opačné straně domácí Simerský hlavičkoval příliš vysoko.

Hustý déšť, který na Letnou dorazil o přestávce, na začátku druhé půle více vyhovoval Moravanům. Jejich nápor mohl nejprve zužitkovat po rohu Jawo, ale neprosadil se stejně jako po centru od Čanturišviliho střídající Fillo, který zcela osamocen hlavičkoval mimo branku.

Boleslavští se osmělili v 65. minutě a hned z toho byla největší šance zápasu. Škoda se dostal sám před Dostála, který jeho střelu vyrazil kopačkou na roh. O 10 minut později zachránila hosty podruhé v utkání tyč. Silného centr chtěl Mareček odvrátit do bezpečí, na podmáčeném terénu se však ukopl a nastřelil konstrukci vlastní branky.

A když Polaček v samém závěru zasáhl také proti hlavičce střídajícího Silného, oba celky si na úvod sezony rozdělily po bodu. Boleslav v nejvyšší soutěži neprohrála popáté za sebou, Zlín v lize potřetí po sobě remizoval.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Vzhledem k počasí, terénu a tomu, že se hrálo první kolo, to byl očekávaný průběh. Zápas byl hodně o bojovnosti, jednoduchých míčích nahoru a soubojích o vypadlé balony. V tom byl soupeř první půli silnější, ale nepouštěli jsme ho do nebezpečných situací. My jsme se ve druhé půli zlepšili a taky jsme měli své možnosti. Mrzí mě přechodová fáze. Měli jsme dobré zisky, dostávali se nahoru, ale kazili jsme si to nepřesností. Takové zápasy jsou také o standardkách, ty si oba týmy uhlídaly a proto je konečný výsledek 0:0. Byl bych velmi rád, kdybychom v takovém remízovém zápase urvali tři body, ale jeden odpovídá průběhu."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Typický zápas, jaký se hrává na startu sezony. Trochu nervózní, nikdo nechtěl prohrát. Tomu zápas odpovídal. Obě strany měly své šance, ale remíza je spravedlivá. Možná by stav 1:1 nebo 2:2 duelu odpovídal více. Musím hráče pochválit, že si na podmáčeném terénu pohlídali kopačky a nedocházelo k fatálním podklouznutím. Výjimkou byla nešťastná situace Marečka, který se tou dobou už chystal ke střídání, naštěstí si brankář dobře postavil tyče. Uhlídali jsme rychlost Vukadinoviče a Silného."

Trinity Zlín - FK Mladá Boleslav 0:0

Rozhodčí: Starý - Horák, Vodrážka - Orel (video). ŽK: Vukadinovič, Kolář, Cedidla - Suchý. Diváci: 2754.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Procházka, Bartošák - Didiba, Kolář - Dramé (46. Fillo), Jawo (72. Janetzký), Čanturišvili - Vukadinovič (63. Silný). Trenér: Jelínek.

M. Boleslav: Polaček - Mareček (78. Vaníček), Šimek, Suchý, Karafiát - Pech, Mašek (74. Krobot), Dancák, Matějovský, Ladra - Škoda. Trenér: Hoftych.