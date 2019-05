Zlín v úvodním finále skupiny o Evropu zdolal Mladou Boleslav 3:1

Zlín - Fotbalisté Zlína porazili v úvodním finále skupiny o Evropu nadstavby první ligy Mladou Boleslav 3:1 a vytvořili si příznivou pozici pro venkovní odvetu za týden. "Ševce" poslal v 41. minutě ze sporné penalty do vedení Tomáš Poznar a hned po pauze zvýšil Petr Jiráček. V 53. minutě sice snížil Muris Mešanovič, ale poslední slovo měl opět Poznar. Vítěz finále si zahraje se čtvrtým nebo pátým týmem skupiny o titul kvalifikační utkání o Evropskou ligu.

Mladá Boleslav, která si v semifinále skupiny o Evropu v Teplicích připsala rekordní vítězství 8:0, prohrála venku v lize po šesti zápasech.

Zlín překvapivě nasadil na stopera teprve sedmnáctiletého Cedidlu, který poprvé v lize nastoupil od začátku. Hned v šesté minutě udělal domácí mladík chybu, ale před Přikrylem zachránil brankář Rakovan. Na druhé straně v poslední chvíli odvrátil po rohu centr před Buchtou Hubínek. Přikryl byl v úvodu aktivní a v 17. minutě těsně přestřelil.

Ve vyrovnané první půli šli nakonec do vedení domácí. Buchta ve 40. minutě upadl ve vápně po souboji s Matějovským a rozhodčí Zelinka nařídil penaltu, kterou nejlepší zlínský střelec ligové sezony Poznar proměnil.

Hostům nevyšel ani vstup do druhé půle. Džafičův centr z pravé strany propadl až k Jiráčkovi a ten po 21 sekundách od konce přestávky s pomocí břevna napálil balon do sítě.

Mladoboleslavští brzy snížili. Na Křapkův centr si v 53. minutě naskočil Mešanovič a hlavou zamířil přesně k tyči. Za dalších 12 minut už ale domácí znovu vedli o dvě branky. Na další centr z pravé strany si naběhl Poznar a hlavou šťastně po souboji s Křapkou poslal míč za Šedu, který vůbec nereagoval. Zlínský útočník dal podruhé v kariéře dva góly v jednom ligovém utkání.

Devět minut před koncem napálil odražený míč těsně mimo domácí Podio. V mladoboleslavském dresu se za celý zápas výrazněji neprosadil s 27 brankami nejlepší střelec ligové sezony Komličenko. Poslední šanci na zkorigování stavu měl v nastavení střídající Takács, ale branku překopl.

Hlasy po utkání:

Jan Kameník (trenér Zlína): "Jsem rád, že jsme se třikrát prosadili, což se nám s Olomoucí doma nepodařilo. V obraně jsme ale inkasovali po hlavičce ve vápně, které jsme asi mohli předejít. Hráče jsem pochválil za výkon v druhém poločase, který se nám povedlo zlepšit oproti minulým utkáním. Odehráli jsme slušně celých 90 minut a měli jsme rychlý přechod, po kterém se otevíraly prostory. Vážíme si výsledku proti silnému týmu, který má velmi kvalitní hráče. Dokázali jsme je eliminovat."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Utkání jsme nezvládli, jak jsme si představovali, a domácím musíme pogratulovat k poločasovému vítězství. Doma musíme napravit, co jsme si navařili. Nedostali jsme za jaro tolik branek jako tady a proto to tolik mrzí. Začali jsme hrát aktivně, ale přišla penaltová situace. Vstup do druhého poločasu ani nebudu komentovat. V obraně nám vznikaly díry a pak jsme neuhlídali brejk, ze kterého dali domácí třetí branku. Určitě se ale nevzdáváme a uděláme vše, abychom Zlín ještě potrápili. Všichni jsme viděli, že Komličenko podal i lepší výkony. Ale je to náš klíčový hráč, tak snad mu to doma sedne lépe."

Úvodní utkání finále skupiny o Evropu:

Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 3:1 (1:0)

Branky: 41. z pen. a 65. Poznar, 46. Jiráček - 53. Mešanovič. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hock. ŽK: Čanturišvili - Mešanovič, Jugas. Diváci: 3194.

Zlín: Rakovan - Holík, Cedidla, Buchta, Gajič - Džafič (90. Matejov), Hlinka, Podio, Jiráček (79. Bartošák), Čanturišvili (88. Vyhnal) - Poznar. Trenér: Kameník.

M. Boleslav: Šeda - Křapka, Hájek, Jugas, Fulnek - Bucha (59. Wiesner), Hubínek, Matějovský (85. Takács), Přikryl (73. Mareš) - Mešanovič, Komličenko. Trenér: Weber.