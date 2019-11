Zlín utekl Pardubicím na čtyři body, vyhrál na jejich ledě 2:0

Pardubice - Hokejisté Zlína zvítězili v utkání 20. kola extraligy na ledě Pardubic 2:0. Poslednímu Dynamu, které stejně bodů jako Litvínov, ale horší skóre, se tak vzdálili na rozdíl čtyř bodů. O výhře Beranů rozhodl 46 sekund před koncem druhé třetiny Štěpán Fryšara, v závěru přidal druhý gól Pavel Sedláček. Čisté konto vychytal díky 21 zákrokům Marek Čiliak.

Utkání týmů ze dna tabulky nebylo podle očekávání příliš bohaté na šance. Zlínské ofenzivní pokusy si vzal na starost Kubiš, jenž ale dvakrát z dobré pozice mířil vedle. Pardubičtí mohli otevřít skóre při oslabení, jenže Látalovi před odkrytou brankou přeskočil kotouč hokejku. Největší příležitost první části měl v jejím závěru Machala, který vyjel od zadního mantinelu a Čiliak musel jít rychle na zem, aby zvládl zasáhnout.

Převážně tuhý boj o puk vždy na chvíli změnily jen přesilové hry. Dynamo dostalo ve druhé dvacetiminutovce k dispozici hned tři pokusy, ale viditelně se v nich trápilo. Neúspěšné pokusy o dobytí Čiliakovy branky doprovázel pískot diváků. Při ojedinělé - zato velmi nadějné - příležitosti napálil Hovorka kotouč jen do zlínského gólmana.

Zlín byl v ofenzivě přece jen kreativnější a dvakrát v krátkém sledu se dostal k zakončení z ideální pozice mezi kruhy, Šlahař ani Fryšara ale na Kacetla nevyzráli. Druhý jmenovaný si vše vynahradil při jediné přesilovce Beranů ve druhé části, když ve 40. minutě po nabití od Noska ideálně trefil horní roh branky. Dynamo v trenérské výzvě neúspěšně reklamovalo postavení útočícího hráče v brankovišti.

Po druhé pauze domácí přece jen dokázaly přeřadit na vyšší rychlostní stupeň a soupeře i díky zlepšeným přesilovkám dostali pod tlak. Naráželi však na bezchybného Čiliaka, jemuž při Tyborově střele přálo i štěstí. Postupně přibývalo marných útočných pokusů a Zlín se na bránění hubeného náskoku ani moc nenadřel. Definitivní pojistku vítězství přidal do opuštěné branky Sedláček.

Hlasy trenérů po utkání:

Radek Bělohlav (Pardubice): "Utkání se lámalo v přesilovkách. Když jich máme tolik, tak je musíme proměnit. Přišel trest a jeden přesilovkový gól soupeře zápas rozhodl. Bez vstřelené branky se nedá vyhrát a my se i v naší situaci musíme prosadit."

Martin Hamrlík (Zlín): "Moc pohledný zápas to nebyl, čemuž nasvědčovala jeho důležitost. Vítězství jsme si zasloužili díky ubráněným přesilovkám soupeře. Bylo to o tom, kdo dá první gól, což se naštěstí povedlo nám a jsme za to rádi."

HC Dynamo Pardubice - PSG Berani Zlín 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 40. Fryšara (D. Nosek, Claireaux), 59. P. Sedláček (Kubiš, J. Ondráček). Rozhodčí: Hejduk, Šindel - Ganger, D. Klouček. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. Diváci: 6794.

Pardubice: Kacetl - Holland, Eklund, T. Voráček, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš - Tybor, R. Kousal, Harju - Hovorka, Mandát, M. Látal - M. Beran, Blümel, D. Kindl - O. Matýs, Pochobradský, Machala. Trenéři: Bělohlav, Janecký a Čáslava.

Zlín: Čiliak - Ferenc, Freibergs, D. Nosek, Buchta, Gazda, Matyáš Hamrlík - Fořt, Claireaux, Köhler - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - Okál, Fryšara, Dufek. Trenéři: R. Svoboda a Martin Hamrlík.