Zlín - Hokejisté Zlína porazili ve 43. kole extraligy Karlovy Vary 5:3 a přiblížili se v tabulce desátému Litvínovu na dva body. Gólem a dvěma asistencemi se na výhře domácích podílel Jakub Šlahař. Zlín naplno bodoval po pěti zápasech.

Zlín zachytil vstup do utkání díky přesilovým hrám. První využil v 6. minutě Fořt, který úspěšně tečoval nahození Noska. Další možnost početní výhody měli Berani po faulu Kozáka, ten už si ale svůj trest odpykal celý.

Následně se však dostaly do hry i Karlovy Vary, taktéž především díky nedisciplinovanosti soupeře. Od sedmé minuty posbírali Zlínští čtyři menší tresty, přičemž ke konci třetiny se naskytla Energii dvojnásobná početní výhoda, kterou dokázali hosté využít. V čase 18:58 vyrovnal Flek.

V dalším průběhu zápasu se už nevylučovalo. Berani byli po přestávce lepším týmem. Z nebezpečného brejku zahrozil Flek, gólově se ale na druhé straně prosadil Sedláček. I třetí brance domácích předcházela velká šance hostů. Kašík svůj tým podržel a z protiútoku zvýšil na rozdíl dvou branek Freibergs.

Výrazně zlomit duel na svou stranu mohl Zlín vzápětí. Pokus Sedláčka sice přepadl přes Novotného, ovšem zamířil těsně vedle branky. Za chvíli zase Vary zachraňovala tyčka. A tak se hosté dostali s výrazným přispěním štěstí opět na dostřel, i podruhé v dnešním večeru skórovaly v poslední minutě. Nahození Kozáka od modré čáry sice směřovalo mimo branku, za Kašíkova záda jej ale srazil zlínský obránce.

Gólově bohatý zápas nestrádal ani ve třetím části. Nejprve skvělou ránou pod horní tyč vyrovnal v čase 48:31 Mikúš, aby za 23 vteřin Zlín zase vedl. Šlahařova pobídka se dostala skrze brankoviště až ke skórujícímu Hermanovi. Velkou možnost zasadit pátý úder Beranů měl Gazda, toho ale v koncovce vychytal skvělým skokem Novotný. Skóre tak uzavřel až v 58. minutě Šlahař.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Byl to těžký zápas, který jsme zvládli. Byly tam situace, které rozhodly. Například Flek nedal nájezd a my jsme vzápětí vstřelili gól. Obětavý výkon celého týmu znamená, že nám nekončí sezóna. Litvínov prohrál, žijeme, jedeme dál."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Domácí vstoupili do zápasu lépe, vstřelili první gól z povedené přesilovky. My jsme se štěstím vyrovnali na konci první třetiny, na konci druhé se nám zase povedlo dostat na kontakt. Do třetí části jsme dali všechno a vyrovnali jsme, vzápětí jsme si ale nechali dát zbytečný gól, který rozhodl o tom, že jedeme domů bez bodu. Rvali jsme se o body celý zápas, ale soupeř potrestal naše chyby."

PSG Berani Zlín - HC Energie Karlovy Vary 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. Fořt (Nosek, J. Ondráček), 29. P. Sedláček (Šlahař, Gazda), 37. Freibergs (Popelka, Nosek), 49. Herman (Šlahař, Honejsek), 58. Šlahař (Kubiš, Fořt) - 20. Flek (Skuhravý), 40. Kozák (Stloukal), 49. T. Mikúš (Šenkeřík). Rozhodčí: Hradil, Lacina - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Diváci: 3511.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Nosek, Freibergs, Řezníček, Žižka, Ferenc, Valenta, Gazda - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Okál, Honejsek, Herman - Šlahař, P. Sedláček, Fryšara - E. Kulda, Popelka, Werbik. Trenéři: Robert Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kozák, Sičák, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - T. Mikúš, R. Vlach, J. Černý - Gorčík, Skuhravý, Šik - Kohout, Balán, Stloukal. Trenéři: Pešout a Mariška.