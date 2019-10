Zlín si připsal první body v sezoně, když porazil Pardubice 4:3

Zlín - Hokejisté Zlína porazili v utkání 7. kola extraligy Pardubice 4:3. Berani tak poprvé v nové sezoně bodovali, Dynamo naopak počtvrté za sebou vyšlo naprázdno a právě místo Zlína se propadlo na dno tabulky. Svým druhým gólem v utkání rozhodl ve 34. minutě obránce Tomáš Žižka, jehož branka byla zároveň i poslední v celém duelu. Vedení Pardubic v týdnu avizovalo, že pokud tým nezvítězí ve Zlíně, ukončí působení Ladislava Lubiny na střídačce.

Berani načali sedmý pokus o zisk prvních bodů dobře. Již po 58 vteřinách šli do vedení, když střelou z úhlu zaskočil Štěpánka Dufek. Náskok mohli Zlínští navýšit při úniku Sedláčka či vyloučení Koláře, povedlo se jim to ale až následně. Ve 13. minutě vypálil od modré kapitán Žižka a i když si pardubický brankář na jeho pokus sáhl, gólu nezabránil.

Již za minutu ale Dynamo dokázalo snížit. Blümel při premiéře v extralize dokázal překonat za pomoci teče Ference novou posilu Beranů do brankoviště Čiliaka. A v čase 19:40 hosté zvládli dokonce vyrovnat. Na brankoviště dostal nahrávku Tybor a smazal náskok soupeře. Krátce před tím přitom Zlínští přišli o obránce Buchtu, který s krvavým šrámem odjel do šatny a utkání nedokončil.

Gólové hody pokračovaly i v prostředním dějství. Nejdříve si vzali zpět vedení domácí, kdy se přesnou ranou do růžku branky prosadil Okál. Dynamo našlo odpověď krátce před polovinou duelu, kdy při své první přesilové hře uspělo zásluhou rány Kloze taktéž pod horní tyč. Do kabin šli ale spokojenější za stavu 4:3 Moravané, když si Žižkovu střelu od mantinelu srazil Štěpánek nohou za vlastní záda.

Do třetí části šli hosté bojovat za svého kouče Lubinu, který měl při neúspěchu skončit na lavičce Pardubic. Oba celky však spíše udržovaly průběžný stav, neboť střely mezi tyče byly ve třetí třetině šest minut před koncem pouze 1:2. Dynamo ani v závěru duelu nedokázalo výrazně svou střelbu vylepšit a propadlo se na dno extraligové tabulky. Od něj se odrazil naopak Zlín, který oslavil první body v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Spadl nám všem obrovský kámen ze srdce, bylo to náročné na psychiku všech. Hráči dnes nechali na ledě všechno. Měli jsme skvělý nástup, ale lajdácká chyba na konci první třetiny nám to ztížila. Začali jsme pochybovat, ale naštěstí jsme se znovu a znovu dostali do vedení. Marek Čiliak nás podržel, snad se od toho odrazíme."

Radek Bělohlav (Pardubice): "Nebyl to jednoduchý zápas pro nikoho, oba týmy na tom byly stejně špatně. Udělali jsme o chybu víc, ale bojovali jsme až do konce. Mladí kluci udělali dvě chyby, my jsme zase dali málo gólů, jen tři. V přesilovkách jsme měli šance, ovšem neproměnili jsme je. Když už jsme prohrávali potřetí, nepodařilo se nám znovu srovnat."

PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Dufek (Köhler), 13. Žižka (Okál, P. Sedláček), 22. Okál, 34. Žižka (Herman, P. Sedláček) - 14. Blümel (Holland), 20. Tybor (Mandát), 30. J. Kloz (Hovorka). Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík - Rampír, Špringl. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 4197.

Zlín: Čiliak - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Buchta, Řezníček, Gazda - J. Ondráček, Honejsek, Kubiš - Okál, P. Sedláček, Herman - Dufek, Palmberg, Köhler - Šlahař, Popelka, Szturc. Trenéři: Stavjaňa a Martin Hamrlík.

Pardubice: Štěpánek - Holland, Eklund, Piché, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikúš, Ivan - Tybor, R. Kousal, Mandát - Hovorka, Harju, M. Látal - Poulíček, J. Kloz, Kusý - Matýs, Blümel, Machač. Trenéři: Lubina, Bělohlav a Janecký.