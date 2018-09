Praha - Po reprezentační pauze se v pátek znovu rozeběhne první fotbalová liga. Předehrávku 8. kola obstará souboj šestých Bohemians Praha 1905 se čtvrtým Zlínem, který by se v případě vítězství mohl dostat na první místo tabulky, kde byl naposledy předloni v září.

Zlín má za sebou povedený vstup do sezony, pod vedením nového kouče Michala Bílka prohrál jen na hřišti mistrovské Plzně. Poslední tři zápasy vyhrál při skóre 8:0.

"Zatím to vypadá, že za nejlepšími nezaostáváme. Ovšem skutečná síla týmu se ukáže, až nám to nepůjde podle našich představ. Nemůžeme si dovolit nic podcenit. Navíc se musíme vyrovnat s odchodem Traorého. Tvořil hru, byl nesmírně pracovitý a platný pro tým," připomněl Bílek odchod zlínské opory do Slavie.

"Teď nás navíc čeká velice těžký zápas, který prověří naše kvality. Fotbalisté Bohemians jsou v herní pohodě, dokázali v minulém kole obdivuhodný vítězný obrat v Olomouci," upozornil Bílek.

Bohemians se proti Olomouci povedlo ve druhé půli otočit z 0:2 na 3:2 a bodovali potřetí za sebou. V pátek budou mít zvýšenou motivaci Zlín konečně porazit, což se jim to povedlo jen před 24 lety. Čtyři z posledních pěti vzájemných soubojů skončily remízou 1:1, když Zlín pokaždé vedl, ale Bohemians vyrovnali.

"Bude to těžký zápas, protože Zlín vypadá jako politý živou vodou. Pomohl mu příchod trenéra Michala Bílka, který má chuť do práce. A také změna rozestavení. V útoku hrají systémem 3-5-2, v defenzivě 5-4-1. Tento systém jim sedí. Hlavně halfbekům Matejovovi s Bartošákem. Formu má celé mužstvo," řekl trenér Bohemians Martin Hašek starší.

Bohemians budou chybět dlouhodobě zranění Švec, Mašek a Vondra, naopak naplno připraveni jsou už Jindřišek s Martinem Haškem mladším. Přes menší potíže by měli být schopni hrát i Vaníček a Filip Hašek. Komplikací by pro domácí mohlo být, že ve formě hrající útočník Hilál byl s bahrajnskou reprezentací a do tréninku se zapojil až den před zápasem.

Utkání začne v pátek v 18:00 v přímém přenosu ČT Sport.

Statistické údaje před zápasy 8. kola první fotbalové ligy: Bohemians Praha 1905 (6.) - Fastav Zlín (4.) Výkop: pátek 14. září, 18:00 (ČT sport). Rozhodčí: Proske - Kotík, Černý. Bilance: 14 2-7-5 (9:15). Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - M. Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Reiter, F. Hašek, M. Hašek ml., Bartek - Nečas, Hilál. Zlín: S. Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Hronek, Jiráček, Bartošák - Beauguel, Poznar. Absence: Švec, Mašek, Vondra (všichni zranění), Vaníček (nejistý start) - Vyhnal (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo Nejlepší střelci: F. Hašek, Hilál (oba 2) - Beauguel (4). Zajímavosti: - Zlín v lize neprohrál s Bohemians od roku 1994 už 11 utkání po sobě (4 výhry, 7 remíz) - 4 z posledních 5 vzájemných soubojů skončily remízou 1:1, Zlín pokaždé vedl, ale Bohemians srovnali - Bohemians naposledy nad Zlínem v lize vedli v roce 2007 - Bohemians jsou 3 ligové zápasy po sobě neporaženi - Bohemians vyhráli jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů - Zlín poslední 3 kola vyhrál bez inkasované branky při celkovém skóre 8:0 - Zlín v posledních 9 ligových zápasech prohrál jen v Plzni (6 výher, 2 remízy) - Zlín prohrál jen 2 z posledních 8 venkovních ligových zápasů - Zlín získal v reprezentační přestávce Holíka a Chorvata Baliče, odešli Traoré (Slavia) a Džafič (M. Boleslav) - Buchta a Gajič (oba Zlín) působili v Bohemians