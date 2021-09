Zlín se pokusí urvat konečně tříbodovou výhru proti Karlovým Varům

Praha - Hokejisté Zlína jsou posledním týmem, který dosud v nové extraligové sezoně neokusil radost z plného tříbodového zisku. Další pokus mají před sebou v pátečním 7. kole, kdy přivítají Karlovy Vary, které v případě úspěchu mohou poskočit i do čela tabulky. Zajímavou konfrontaci nabídne duel v Pardubicích, kde se představí České Budějovice.

Minule se Berani dočkali alespoň první výhry, která by měla týmu pomoci tím spíš, že jí dosáhli na ledě Liberce. "Pro nás je to v současné situaci obrovské povzbuzení, protože jsme ve strašně těžké situaci. Chybělo pět hráčů ze základní sestavy, takže pro nás je to fantastický zisk bodů," řekl kouč Robert Svoboda.

Tým Energie má sice už tři porážky, ale přesto patří do skupiny vtěsnané do dvoubodového rozmezí v čele tabulky. Západočeši mohou jít dokonce na první místo a přeskočit v případě zaváhání obhájců titulu vedoucí Třinec, čemuž nahrává i to, že druhý Liberec v pátek nehraje.

"Pojedeme do Zlína určitě vyhrát a získat další cenné body. Tahle sezona je specifická, proto musíme pravidelně bodovat," prohlásil karlovarský útočník Tomáš Redlich.

Pardubičtí si v úterý s chutí zastříleli v Litvínově, kde vyhráli druhou třetinu 6:0 a celkově zvítězili 7:4. "Nemůžeme být ale spokojení, neboť jsme hráli dobře jen jednu třetinu. Díkybohu jsme vyhráli, ale takhle to nepůjde. Poslední dva zápasy od nás nebyly nic moc,"přiznal útočník Matěj Blümel.

Ambicióznímu Dynamu se postaví rozjeté České Budějovice, jimž se podařilo za poslední čtyři vystoupení nastřádat 10 bodů z 12 možných, byť naposledy Motor podlehl v prodloužení Plzni.

"Vítězství je samozřejmě vždycky lepší, ale dobré je, že se nám povedlo alespoň bodovat. Příště už to snad bude zase s plným bodovým ziskem," přál si útočník Daniel Voženílek.

Vítkovice se i počtvrté v sezoně představí na soupeřově ledě. První zápas po týdnu sehrají v Mladé Boleslavi, která po třech utkáních s plným bodovým ziskem vyšla minule naprázdno na Spartě (1:3). "Měli jsme špatný pohyb, prohráli jsme každý osobní souboj. Přišel takový ten den blbec a můžeme být rádi, že to skončilo jen 3:1, protože zachytal brankář, který jako jediný snesl přísnější měřítko," řekl po utkání kouč Pavel Patera.

"Do Boleslavi pojedeme zdravě sebevědomí, ale víme, že nás tam nečeká nic jednoduchého. Očekáváme vysoké tempo. Boleslav dala z devíti gólů ve hře pět na pět šest branek do pěti sekund z obranného pásma. Musíme hrát trpělivou hru, trpělivou obranu a nepouštět je do přečíslení a šancí," uvedl kouč Ostravanů Miloš Holaň.

Olomouc bude v souboji s Hradcem Králové znovu spoléhat na úchvatné kousky hvězdného útočníka Davida Krejčího. "David to má v rukách, je to extratřída. Snažíme se mu to nekazit. Mám z toho radost a baví mě s ním hrát. Vytváří nám šance a my je musíme ještě více proměňovat," řekl útočník Jan Káňa.

"Každý asi dobře vnímá, že David Krejčí tam je. Dává góly, pořád se o něm píše, očekávám, že v tom zápase bude hrát velkou roli. Ale každý hráč se dá trošku nastudovat," řekl brankář hostů Štěpán Lukeš.

Ve zbývajících zápasech se utkají Plzeň s Brnem a Kladno s Třincem. Hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr si za uplynulá tři utkání připsal sedm bodů, z toho ve dvou posledních shodně po třech.

Statistické údaje před pátečními zápasy: PSG Berani Zlín (14.) - HC Energie Karlovy Vary (3.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 6 zápasů/8 bodů (2 branky + 6 asistencí) - Martin Kohout 6/6 (1+5). Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 3,52 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,09 procenta - Filip Novotný 2,75 a 90,79, Vladislav Habal 3,05 a 90,91. Zajímavosti: - Zlín po úvodních pěti porážkách v úterý vyhrál v Liberci 4:3 v prodloužení. - Energie po sérii tří porážek v úterý doma porazila Kladno 7:4. Venku má zatím na kontě ze dvou zápasů jediný bod. - Karlovy Vary vyhrály ve vzájemných zápasech osmkrát za sebou, z toho čtyřikrát až v prodloužení. Zlín uspěl naposledy 13. února 2019, kdy doma zvítězil 5:3. - Útočník Jakub Šlahař ze Zlína může v neděli v Chomutově s Kladnem sehrát 200. zápas v extralize a další forvard Beranů Pavel Sedláček ve stejném duelu 300. duel v domácí nejvyšší soutěži. HC Škoda Plzeň (13.) - HC Kometa Brno (10.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Michal Bulíř 6/5 (2+3) - Petr Holík 5/4 (0+4). Statistiky brankářů: Dominik Pavlát 2,68 a 86,54, Dominik Furch 4,08 a 86,00 - Matej Tomek 2,35 a 89,72, Lukáš Klimeš 9,23 a 73,33. Zajímavosti: - Plzeň po třech porážkách za sebou zvítězila v úterý v Českých Budějovicích 4:3 v prodloužení a připsala si teprve druhou výhru v sezoně. - Kometa vyhrála dvakrát za sebou a prohrála jediný z posledních čtyř duelů. - Brňané ve vzájemných duelech třikrát za sebou bodovali, z toho dvakrát vyhráli. - Kanadský obránce Rhett Holland z Komety oslaví v sobotu 28. narozeniny. BK Mladá Boleslav (4.) - HC Vítkovice Ridera (11.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Jakub Kotala 6/6 (4+2) - Roberts Bukarts 3/4 (2+2). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 1,97 a 93,63, Jan Růžička 4,00 a 84,00 - Aleš Stezka 2,00 a 91,84, Daniel Dolejš 3,00 a 85,71. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po sérii tří výher v úterý prohrála na Spartě, doma ale dvakrát za sebou naplno bodovala. - Ostravany čeká čtvrtý ze série celkem šesti utkání venku na startu sezony. Z dosavadních tří duelů dvakrát vyhráli. - Vítkovice vyhrály v minulé sezoně všechny čtyři vzájemné zápasy a neztratily ani bod. Mladá Boleslav uspěla naposledy 28. února loňského roku pro výhře v Ostravě 3:2 po samostatných nájezdech. - Obránce a kapitán Mladé Boleslavi Martin Ševc dnes slaví 40. narozeniny. - Útočník Adam Raška z Mladé Boleslavi si odpyká v pátek druhý díl z dvouzápasového trestu za faul na libereckého Jana Ordoše. Do hry se může vrátit v neděli v Českých Budějovicích. HC Olomouc (9.) - Mountfield Hradec Králové (8.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: David Krejčí 4/6 (5+1) - Radek Smoleňák 5/4 (1+3). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,41 a 91,23 - Štěpán Lukeš 1,58, 93,28 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála všechny tři domácí zápasy v sezoně a ztratila v nich jen dva body. - Hradec Králové po sérii tří vítězství ve středu doma podlehl Třinci 2:3. - Mountfield vyhrál ve vzájemných duelech v extralize čtyřikrát za sebou a ztratil jediný bod. Olomouc uspěla naposledy 1. března loňského roku, kdy vyhrála v Hradci Králové 4:0. - Hradec Králové se s Olomoucí utkal dvakrát v přípravě - doma zvítězil 6:0 a na Hané vyhrál 3:1. HC Dynamo Pardubice (6.) - Motor České Budějovice (5.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: David Cienciala 5/6 (2+4) - Lukáš Pech 5/9 (1+8). Statistiky brankářů: Milan Klouček 2,33 a 93,75, Dominik Frodl 3,05 a 87,18 - Dominik Hrachovina 3,59 a 88,08. Zajímavosti: - Pardubice po dvou porážkách za sebou vyhrály v úterý v Litvínově 7:4 a připsaly si třetí vítězství v sezoně. - Motor bodoval čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrál. - Dynamo v minulé sezoně, před kterou se České Budějovice po sedmi letech vrátily mezi elitu, vyhrálo všechny čtyři vzájemné zápasy a ztratilo jediný bod. - Obránce Jan Kolář z Pardubic může sehrát 400. zápas v extralize. - Útočník Lukáš Anděl z Pardubic v pátek oslaví 24. narozeniny. - Útočníkovi Lukáši Pechovi z Českých Budějovic chybí jedna přihrávka k hranici 400 asistencí v extralize. - Obránce Ondřej Vála si v pátek odpyká druhý díl z dvouzápasového trestu za napadení čárového rozhodčího v duelu s Kometou Brno a v neděli ve východočeském derby proti Hradci Králové se může vrátit do hry. Po jednozápasové suspendaci za faul na brněnského Martina Zaťoviče se už v pátek vrací kanadský bek Dennis Robertson. Rytíři Kladno (15.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Jaromír Jágr 5/7 (4+3) - Martin Růžička 6/8 (4+4). Statistiky brankářů: Landon Bow 3,72 a 89,95 - Marek Mazanec 2,30, 91,75 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kladno vyhrálo jediný ze šesti zápasů po návratu do extraligy. Doma uspělo ze tří utkání jednou, naposledy v neděli zdolalo Litvínov 3:2. - Oceláři bodovali čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhráli. - Třinec v sezoně 2019/20, kdy naposledy hráli Rytíři mezi elitou, vyhrál všechny čtyři vzájemné zápasy a ztratil jediný bod. Celkově porazil Kladno šestkrát v řadě. Středočeši uspěli naposledy 19. listopadu 2013, kdy vyhráli v Třinci 3:2. - Útočník Martin Růžička z Třince může sehrát 700. zápas v extralize. Další program: Neděle 26. září - 8. kolo: 16:00 Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín, HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, 17:00 HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec, Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav, 17:20 Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice (ČT Sport), 17:30 HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň.