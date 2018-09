Praha - Hokejisté Zlína přivítají v předehrávce 3. kola extraligy Hradec Králové a pokusí se přerušit sérii tří porážek ve vzájemných zápasech. Berani se radovali proti Mountfieldu naposledy 29. září loňského roku, kdy doma zvítězili 2:1 po samostatných nájezdech. V následných třech soubojích ztratili Východočeši jen bod, ale ve Zlíně se jim jinak dlouhodobě nedaří.

"Pokusíme se navázat na náš vítězný zápas v premiéře s Třincem, v němž jsme odvedli zodpovědný výkon. Navíc by se doma body neměly ztrácet," řekl trenér Zlína Robert Svoboda. Jeho svěřenci v úvodním duelu doma v pátek vyhráli a následně v neděli podlehli v Litvínově 2:5.

"Zápas jsme si rozebrali. Prohra byla zbytečná. Nemůžeme soupeři kvůli své nezodpovědnosti nabízet laciné přesilovky. Taková ztráta se těžko dohání," dodal Svoboda, který postrádá kromě dlouhodobě zraněného útočníka Zdeňka Okála také Antonína Honejska.

Hradec se pokusí o první zisk venku, protože na úvod prohrál v pátek na Spartě 0:4. V neděli si spravil chuť doma proti Chomutovu výhrou 3:2. "Na Spartě jsme nedali gól, takže jsme tam nemohli získat body. S Chomutovem naše produktivita i přesilovky byly o hodně lepší. Musíme navázat na naší poctivou hru, abychom promítli do zápasu to, co trénujeme," prohlásil asistent trenéra Hradce Aleš Krátoška.

"Čeká nás těžký soupeř. Zlín hrál vždycky takový urputný hokej. Do poslední chvíle čekal na nějakou chybu soupeře a potom to většinou proměňoval. My se na to připravíme a vyrazíme do boje," dodal Krátoška.

Statistické údaje před čtvrteční přehrávkou 3. kola hokejové Tipsport extraligy: PSG Berani Zlín (9.) - Mountfield Hradec Králové (10.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Jakub Šlahař 2 zápasy/3 body (1 branka + 2 asistence) - Jan Berger 2/2 (0+2). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček průměr 3,00 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,00 procenta - Brandon Maxwell 2,00 a 89,47, Jaroslav Pavelka 4,00 a 85,19. Zajímavosti: - Mountfield v minulé sezoně bodoval ve všech čtyřech vzájemných zápasech - doma byl stoprocentně úspěšný a ve Zlíně jednou prohrál po samostatných nájezdech a jednou vyhrál v prodloužení. - Hradec Králové ve Zlíně vyhrál jediný z posledních devíti zápasů. - Berani v úvodním duelu doma v pátek vyhráli na Třincem 4:2 a následně v neděli prohráli v Litvínově 2:5. - Hradec Králové v první duelu venku prohrál na ledě Sparty 0:4 a doma potom zvítězil nad Chomutovem 3:2. - Hradecký útočník Tomáš Vincour může sehrát 100. zápas v extralize. - Duel byl přesunut z původně pátečního termínu o den dříve kvůli kolizi s utkáním 9. kola fotbalové ligy mezi Zlínem a Ostravou.