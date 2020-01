Zlín se pokusí poprvé v sezoně porazit hokejisty Sparty

Zlín - Hokejisté Zlína budou v sobotní dohrávce 37. extraligového kola proti Spartě usilovat o nápravu debaklu 1:6, který utrpěli s Pražany doma v úvodním vzájemném utkání této sezony. Spartě, kterou v čele tabulky nahání Liberec a Plzeň, může poprvé pomoci nová posila - zkušený finský obránce Ville Koistinen.

Zlín v novém roce tři zápasy vyhrál a podlehl jen mistrovskému Třinci. V tabulce poskočil už na osmé místo, na Spartu přesto ztrácí 21 bodů.

Na zimním stadionu Luďka Čajky se v sobotu odpoledne očekává plné hlediště. Na Spartu tu bylo naposledy vyprodáno v říjnu 2004. "Věřím, že přijde hodně lidí. Naše forma je na vzestupu, Sparta vede ligu, takže o náboj je postaráno," uvedl trenér Beranů Robert Svoboda.

Ve dvou předchozích zápasech v sezoně získal Zlín se Spartou jen bod. "Sparta je stále silná, disponuje velmi kvalitním týmem ve všech formacích. Očekávám emotivní zápas," doplnil Svoboda.

Zlín v posledních zápasech táhne Honejskův útok se Šlahařem a Okálem na křídlech, v Litvínově si tato trojice připsala osm kanadských bodů. "Klape jim to. Hrají velmi dobře a doufám, že jim to vydrží co nejdéle," uvedl zlínský kouč. Z marodky se vrátil uzdravený útočník Ondráček, mimo hru ale zůstávají dlouhodobě zranění obránci Buchta a Gazda.

Zápas bude mít slavnostní předehru. Mezi legendy zlínského hokeje vstoupí Petr Leška a pod strop haly bude vyvěšen jeho dres s číslem 19. Dvojnásobný mistr extraligy drží dva české rekordy, je nejproduktivnějším hokejistou extraligové historie s 909 body (za 281 gólů a 628 asistencí) a odehrál nejvíce zápasů v řadě bez přerušení (596).

Sparta vstoupila do nového roku čtyřmi výhrami, jenže naposledy totálně zkolabovala na domácím ledě s Kladnem a prohrála vysoko 4:8. "Je to velké varování. Už delší dobu nehrajeme dobře, i když jsme vyhrávali. Není to perfektní, něčím si procházíme. Ale sbírali jsme body, což bylo důležité. Teď si musíme sednout a všichni si promluvit, abychom se vrátili na cestu, kterou chceme jít," prohlásil útočník Lukáš Pech.

Ke zlepšení má pomoci i sedmatřicetiletý vicemistr světa z roku 2007 Koistinen, který má na kontě i 103 zápasů v NHL za Nashville a Floridu. Posila z Ingolstadtu se Pražanům upsala do konce sezony.

"Jsem starší, zažil jsem toho spoustu. Hrál jsem v NHL, byl jsem ve finském národním týmu, procestoval jsem s hokejem spoustu zemí. Teď bych samozřejmě chtěl pomoct Spartě získat titul. Myslím, že jsem silný na puku, dobře bruslím a můžu přispět svými zkušenostmi," řekl Koistinen.

Statistické údaje před sobotní dohrávkou:

PSG Berani Zlín (8.) - HC Sparta Praha (1.).

Začátek zápasu: 15:00 (O2 TV Sport).

Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:6, 1:2 v prodl.

Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 36 zápasů/30 bodů (8 branek + 22 asistencí) - Michal Řepík 33/29 (16+13).

Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 2,83 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,85 procenta, Daniel Huf 2,73, 90,83 a jednou udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,29, 92,43 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,74 a 90,30.

Zajímavosti:

- Berani vyhráli sedm z posledních devíti zápasů, ztratili za tu dobu jen osm bodů.

- Pražané po sérii pěti vítězství podlehli v neděli doma Kladnu 4:8.

- Sparta vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů.

- Před utkáním vstoupí mezi legendy zlínského hokeje bývalý útočník Petr Leška, jehož číslo 19 bude vyvěšeno ke stropu Stadionu Luďka Čajky.