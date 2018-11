Zlín - Fotbalisté Zlína porazili v 16. kole první ligy Opavu 2:0. Ševci potřetí za sebou na domácím trávníku vyhráli a posunuli v tabulce na čtvrté místo. Gólově k tříbodovému zisku Zlínu pomohli Jean David Beauguel a Pavel Vyhnal. Opava prohrála ve vzájemných duelech počtvrté za sebou a ukončila úspěšnou sérii posledních tří kol, ve kterých získala sedm bodů.

Do sestavy Zlína se po měsíční přestávce po zranění vrátil stoper Buchta a při absenci potrestaného Bartošáka posunul trenér Bílek do středové řady obránce Hnaníčka.

Ševci měli po celý úvodní poločas územní převahu. Poprvé zahrozili hned v úvodní minutě, kdy po centru Beauguela brankář Šrom vytáhl Podiovu střelu hlavou nad branku. O minutu později chyběla větší přesnost v zakončení Jiráčkovi.

Po rychlém začátku pak diváci čekali na další šanci plných dvacet minut, kdy Gajičova hlavička letěla nad břevno. Opava se v úvodním poločase dostala pouze jednou k přesnějšímu zakončení. Ve 28. minutě Jursovu střelu ze dvaceti metrů brankář Dostál vyrazil.

Útočnou snahu zúročil Zlín ve 33. minutě, kdy po úniku z pravé strany Matejov našel ve středu pole nabíhající Beauguea, jenž z hranice trestného území přízemní střelou k tyči překonal Šroma a zaznamenal svůj devátý gól v sezoně..

Trenér Opavy Kopecký se pokusil hned po přestávce oživit hru změnou rozestavení na tři obránce, dva útočníky a zařazením Schaffartzika místo Zapalače. Záměr mu ale nevyšel, neboť hned po přestávce hosté inkasovali druhý gól. Po chybě ve středu pole zaútočil po levé straně Podio, míč se přes Libora Holíka dostal k volnému Vyhnalovi, jenž jej pohodlně poslal do prázdné branky a skóroval ve třetím utkání za sebou.

Zlín po po navýšení náskoku pokračoval v útočné hře. Náskok ještě mohl navýšit v 68. minutě Beauguel, jehož hlavičku Šrom kryl. Opava se ještě pokusila v závěrečných dvaceti minutách aktivní hrou o zvrat, ale v koncovce se neprosadila.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Zlína): "Dali jsme dva góly. Utkání se nám povedlo. Hráli jsme hned od začátku dobře, soupeře jsme do ničeho nepustili. Hned v první minutě jsme měli dvě šance. Zejména první poločas jsme zvládli výborně. Naší silou byla dobrá defenzíva. Získali jsme tři důležité body proti soupeři, který šel výkonnostně v posledních zápasech nahoru. Jsme spokojeni. V závěrečných třech zápasech do konce podzimní části ještě chceme vydolovat nějaké body. Máme to rozehrané dobře. Po odchodu Traorého do Slavie jsme měli trochu problémy. Nyní jsme se opět zvedli, mužstvo dobře šlape."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Měli jsme snahu, ale chyběla nám kvalita v předfinální a finální fázi. Na druhou stranu musím říci, že Zlín hrál velmi dobře. Byl agresívní, dobře kombinoval. Z naší strany to bylo hodně málo. Porážka je pro nás poučná. Zlín měl velmi dobrý nástup, ve kterém si hned vytvořil šance. Postupem času se hra vyrovnala. Bohužel jsme inkasovali branku od Beauguela. Přitom jsme věděli, že má kvalitu. Ale nechali jsme mu hodně prostoru na střelu. V naší hře bylo v prvním poločase málo agresivity a důrazu. Výsledkem byla jediná střela Jursy, kterou brankář vyrazil na roh. Ve druhém poločase jsme přeskupili rozestavení. Ale nepochopitelně jsme dostali hned na začátku branku. Soupeř si pak výsledek pohlídal."

Fastav Zlín - SFC Opava 2:0 (1:0)

Branky: 33. Beauguel, 46. Vyhnal. Rozhodčí: Zelinka - Podaný, Vodrážka. ŽK: Hronek - Svozil, Kuzmanovič. Diváci: 3229.

Zlín: Dostál - Bačo, Buchta, Gajič - Matejov, Hnaníček (90.+1. Lukáš Holík), Libor Holík (77. Hronek), Podio, Jiráček - Vyhnal (80. Jakubov), Beauguel. Trenér: Bílek.

Opava: Šrom - Simerský, Hrabina, Svozil, Žídek - Kuzmanovič, Zavadil, Janetzký (78. Jurečka), Jursa (63. Juřena), Zapalač (46. Schaffatzik) - Smola. Trenér: Kopecký.