Zlín se chce po řadě změn na jaře posunout do prostřední skupiny

Zlín - Fotbalisté Zlína vstupují do druhé části prvoligové sezony s hodně pozměněným kádrem a řadou zahraničních posil. V klubu by na jaře rádi vylepšili současné dvanácté místo a posunuli se do prostřední skupiny tabulky o Evropskou ligu pro týmy od sedmé do desáté příčky.

"Cíl musí být jasný, chceme se do desítky dostat, abychom se vyhnuli následujícím utkáním, které jsou ohrožující nebo směrují k tomu, že můžeme hrát baráž nebo o přímý sestup. Snažíme se dívat spíše nahoru," řekl trenér Jan Kameník na tiskové konferenci.

Zlín během zimní přestávky zažil velký pohyb v kádru. Přišli stoper Dominik Simerský, lotyšský útočník Davis Ikaunieks na hostování z Jablonce, guinejský záložník Cheick Oumar Conde, gambijský útočník Lamin Jawo, španělský záložník Pedro Martínez nebo francouzský obránce Martin Ngimbi.

Útočník Lukáš Železník přestoupil do Opavy za Simerského, odešli i obránci Josef Hnaníček s Gruzíncem Andrem Giorgadzem a argentinský středopolař Pablo Podio. Hostování skončilo Zdeňku Folprechtovi, Dominiku Maškovi a Tomáši Wágnerovi.

"Považuji to za takový vyvážený mix, který byl naším cílem - to znamená odchovanci, zkušení hráči a zahraniční hráči," uvedl generální manažer Zdeněk Grygera. "Náš kádr je dnes tak stabilní a vyvážený, že má na to se dobře odrazit a dívat se po lepších příčkách," dodal bývalý reprezentant.

"Ševci" z šesti přípravných zápasů dvakrát zvítězili, třikrát remizovali a jednou prohráli. "Celkově to hodnocení je pozitivní. Teď už akorát záleží na tom, jak se nám podaří věci, které jsme dělali a natrénovali, přenést do prvního (sobotního) utkání v Karviné a potom i do zbytku jarní části sezony," uvedl Kameník.

Začátek jara nestihne nejlepší střelec týmu Tomáš Poznar, jenž na soustředění v Turecku utrpěl svalové zranění. "Jsme smířeni s tím, že do prvního, případně druhého zápasu zřejmě nezasáhne. Pak doufám, že už se do toho dostane," řekl Kameník.

"Je to hráč, který nepotřebuje absolvovat celý tréninkový týden, aby byl na utkání připravený. Jeho způsob hry je sice náročný, ale má dostatek zkušeností, aby i po krátké přípravě do utkání hned naskočil," dodal kouč.