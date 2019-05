Zlín s Mladou Boleslaví rozehrají finále skupiny o Evropu

Zlín - Fotbalisté Zlína a Mladé Boleslavi v pátek rozehrají úvodním zápasem finále skupiny o Evropu v nadstavbové části první ligy. Favoritem jsou ambiciózní hosté, "Ševci" by ale rádi navázali na překvapivý semifinálový postup přes Olomouc. Odveta se bude hrát za týden v Mladé Boleslavi, vítěz finále si zahraje se čtvrtým, nebo pátým týmem skupiny o titul kvalifikační utkání o Evropskou ligu.

Zlínu vyšla trenérská změna po základní části. Romana Pivarníka nahradil v pozici hlavního kouče dosavadní asistent Jan Kameník a "Ševci" po domácí výhře 1:0 doma a venkovní porážce 2:3 vyřadili v semifinále favorizovanou Olomouc. Mladá Boleslav přešla přes Teplice po vítězství 8:0 venku, jímž vyrovnala rekord samostatné ligy, a domácí remíze 1:1.

Zlínští, kteří si v minulé sezoně zahráli skupinu Evropské ligy, si troufají i na dalšího favorita. V úvodu ročníku doma Mladou Boleslav porazili po obratu z 0:2 na 3:2, naopak v posledním kole základní části na hřišti středočeského týmu prohráli 0:3. Dva góly dal Nikolaj Komličenko, s 27 brankami nejlepší střelec soutěže.

"Čeká nás těžký soupeř, který je silný jak dopředu, tak dozadu. Každý tým, který proti nim hraje, se připravuje na střelce Komličenka a my také hledáme varianty, jak ho ubránit. Poslední zápas v Boleslavi, kde jsme prohráli 0:3, nám může posloužit jako varování. Ale varováním by pro nás měly být i jiné zápasy, které soupeř odehrál," uvedl Kameník.

Zlín v lize už dvacetkrát za sebou neremizoval. "Naším cílem bude si vytvořit dobrou výchozí pozici v pohárové matematice. Abychom na odvetu jeli s tím, že ten dvojzápas můžeme strhnout na svou stranu, tedy zabojovat o postup," řekl Kameník.

Mladá Boleslav podlehla v jediném z posledních 13 ligových zápasů a venku v nejvyšší soutěži neprohrála sedmkrát za sebou. "Zlín bude hodně nebezpečný a náročný soupeř. Máme s ním dvě zkušenosti. Podzimní špatnou, když jsme vedli 2:0, ale nakonec jsme prohráli. Tu jarní lepší, to jsme vyhráli 3:0. Je potřeba říct, že zrovna po tom utkání došlo k výměně trenéra," uvedl mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

"Když mám být úplně upřímný, ani nebyla velká pravděpodobnost, že Zlín postoupí. Neměl jsem přání, jestli Zlín, nebo Olomouc, je to zavádějící. Každé mužstvo, které dostane nový impulz, je nebezpečné. Zlín má dobré hráče, ukázal to na podzim," varoval Weber.

Zápas ve Zlíně začne v pátek v 18:00.

Hlasy před úvodním finále skupiny o Evropu:

--------

Jan Kameník (trenér Zlína): "Čeká nás těžký soupeř, který je silný jak směrem dopředu, tak i dozadu. Každý tým, který proti nim hraje, se připravuje na střelce Komličenka a my také hledáme varianty, jak ho ubránit. Poslední zápas v Mladé Boleslavi, kde jsme prohráli 0:3, nám může posloužit jako varování. Ale varováním by pro nás měly být i jiné zápasy, které soupeř odehrál jak doma, tak venku. Naším cílem bude si vytvořit dobrou výchozí pozici v pohárové matematice. Abychom na odvetu jeli s tím, že ten dvojzápas můžeme strhnout na svou stranu, tedy zabojovat o postup."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Kdo se dostane v této fázi soutěže dál, je kvalitní tým a Zlín bude hodně nebezpečný a náročný soupeř. Máme se Zlínem dvě zkušenosti. Podzimní špatnou, když jsme vedli 2:0, ale nakonec jsme prohráli. Tu jarní lepší, to jsme vyhráli 3:0. Je potřeba říct, že zrovna po tom utkání došlo k výměně trenéra. Narazíme na nový tým. Když mám být úplně upřímný, ani nebyla velká pravděpodobnost, že postoupí. Neměl jsem přání, jestli Zlín, nebo Olomouc, je to zavádějící. Každé mužstvo, které dostane nový impulz, je nebezpečné. Zlín má dobré hráče, ukázal to na podzim."

Statistické údaje před pátečním zápasem: -------- Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav Výkop: pátek 17. května, 18:00. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hock. Bilance: 18 5-2-11 16:33. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Holík, Bačo, Buchta, Gajič - Hlinka - Džafič, Podio, Jiráček, Čanturišvili - Poznar. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Jugas, Hájek, Fulnek - Wiesner, Matějovský, Hubínek, Přikryl - Komličenko, Mešanovič. Absence: Železník (trest za ČK), Hronek (zranění) - Klíma (zranění). Disciplinární ohrožení: Bačo, Gajič, Hlinka, Podio, Rakovan, Železník - Bucha, Hájek, Šeda (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (6) - Komličenko (27). Zajímavosti: - Zlín vyhrál 2 z posledních 3 vzájemných ligových duelů - M. Boleslav poslední ligový zápas ve Zlíně prohrála, ale předtím tam 6x po sobě zvítězila - v posledních 16 vzájemných ligových zápasech nedošlo k remíze - Zlín v semifinále skupiny o Evropu vyřadil Olomouc po výsledcích 1:0 doma a 2:3 venku, M. Boleslav postoupila přes Teplice po výhře 8:0 venku a remíze 1:1 doma - Zlín v lize 20x za sebou neremizoval - Zlín doma v lize 2x za sebou vyhrál 1:0 - M. Boleslav prohrála jediný z posledních 13 ligových zápasů - M. Boleslav venku v lize neprohrála 6x za sebou - M. Boleslav triumfem 8:0 v Teplicích v prvním semifinále skupiny o Evropu vyrovnala nejvyšší výhru v samostatné soutěži - Komličenko (M. Boleslav), s 27 brankami v jedné sezoně nejlepší kanonýr v historii samostatné soutěže, skóroval v každém z posledních 4 zápasů v lize - Gajič (Zlín) den po zápase oslaví 29. narozeniny