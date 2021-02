Zlín remizoval v Brně 0:0 a v lize nevyhrál osmé kolo za sebou

Brno - Fotbalisté Zlína remizovali v 19. kole první ligy v Brně bez branek. "Ševci", kteří se do hry vrátili po dvou kolech a karanténě způsobené koronavirem v týmu, nevyhráli v nejvyšší soutěži osm zápasů po sobě a zůstali na 13. místě. Zbrojovka nezvítězila v šestém z posledních sedmi ligových duelů a je nadále na první nesestupové příčce.

V brněnském dresu chyběli mimo dlouhodobě zraněných také gólman Berkovec a záložník Fousek. Zlín naposledy hrál před téměř třemi týdny se Slavií, pak mu kvůli karanténě byly odloženy zápasy v Liberci a s Mladou Boleslaví. Hostující trenér Bohumil Páník postavil do základu i dvě nové posily Janoška a Potočného.

Právě posledně jmenovaný měl po opatrném úvodu první šanci, Poznarem sklepnutý míč ale trefil rovnou do náručí gólmana Flodera. Brno zahrozilo v 16. minutě, Dostál musel po průniku likvidovat Štepanovského střelu i Vaňkovu dorážku.

Zbrojovka si vytvořila územní převahu a několik střeleckých příležitostí. Tvrdě pálil Štepanovský, Vaňkův trestný kop po teči ve zdi skončil těsně nad, dalekonosná Barišova rána skončila v Dostálově náruči. Na druhé straně zakroutil trestný kop Potočný rovněž do rukou domácího brankáře.

Krátce po změně stran byl blízko vedoucímu gólu hostující Fantiš, při skluzu před bránou mu k míči chyběly jen centimetry.

V 62. minutě měl obrovskou příležitost domácí útočník Růsek, který se náhle objevil za obranou "Ševců", jenže Dostála nepřekonal. Dvě minuty před uplynutím základní hrací doby propasíroval míč do hostující branky Bariš. Rozhodčí Hocek ale situaci zkontroloval na videu a gól odvolal.

Brno doma v lize od dubna 2004 podeváté za sebou se Zlínem neprohrálo. Naopak Zlín bodoval v nejvyšší soutěži se Zbrojovkou ve čtvrtém utkání po sobě.

Hlasy po utkání:

Richard Dostálek (Brno): "Bylo tam dnes hodně zajímavých momentů, které budily vášně, ať už gólem skončily nebo neskončily. Těžko se mi hodnotí takové utkání. Odpracovali jsme jej ve vysokém tempu. V první půli jsme měli tři zajímavé možnosti, ale soupeř je zablokoval. Ve druhém poločase jsme se tlačili za vítězstvím, i když terén nenahrával kombinační hře. Bohužel jsme nedali gól, i když jsme měli slušné příležitosti. O to víc mrzí, že jsme neslavili výhru. Situaci po odvolaném gólu mi nikdo z rozhodčích nevysvětlil. Nevím, co se tam stalo. Cítím křivdu. Pokud tam měl být náš faul, tak se ptám, proč sudí nepískal faul o tři vteřiny dřív při kontaktu na Pachlopníka. K tomu se musí vyjádřit rozhodčí, ne my trenéři."

Bohumil Páník (Zlín): "V dnešním zápase šlo o hodně. Domácí by vítězství posunulo mentálně hodně vysoko, my jsme tu nechtěli prohrát. Úkol jsme splnili, ale dnešní fotbal ovlivnil terén, na něm se nedal hrát pořádný fotbal. Míč odskakoval, trávník se změnil v oraniště, nedalo se kombinovat. Pak hrozí, že soupeř něco zachytí a bude to hořet brankou. V závěru jsme ustáli tlak Brna, výborně hrála stoperská dvojice i gólman Dostál. K bodu pomohli i noví hráči Potočný a Janošek. Co se týče odvolaného gólu Brna, byla to rozporuplná situace, kterou posuzoval VAR. Když se na to jde sudí dívat, tak tam asi něco bylo. Nemohu to přesně posoudit, jsem od toho 70 metrů. Dnes byl VAR na naší straně."

Zbrojovka Brno - Fastav Zlín 0:0

Rozhodčí: Hocek - Hájek, Dohnálek - Petřík (video). ŽK: Sedlák - Conde, Cedidla, Simerský. Bez diváků.

Brno: Floder - Šural, Dreksa, Pernica - Štepanovský (76. Pachlopník), Bariš, Vaněk (83. Texl), Sedlák, Moravec - Hladík (76. Přichystal), Růsek (87. Fila). Trenér: Dostálek.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Buchta, Procházka - Janetzký (64. Dramé), Conde, Janošek (87. Hlinka) - Fantiš (90.+2. Matejov), Poznar, Potočný. Trenér Páník.