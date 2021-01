Zlín remizoval 1:1 s Ostravou a na výhru čeká šest zápasů

Zlín - Fotbalisté Zlína v 16. kole první ligy doma remizovali 1:1 s Ostravou a pošesté za sebou v nejvyšší soutěži nezvítězili. Baník vedl po vlastním gólu Petra Buchty, těsně před pauzou vyrovnal Tomáš Poznar z penalty. "Ševci" jsou v neúplné tabulce na dvanáctém místě, Ostrava je sedmá, ale obě mužstva mají k dobru jeden odložený zápas.

Zlínští začali výrazně aktivněji. Během úvodních dvacet minut si vypracovali řadu slibných možností, kterým ale chyběl důraz v koncovce, především pak opakovaně Poznarovi. Ten v deváté minutě nedosáhl před prázdnou brankou na křížnou přihrávku, v 18. minutě pálil v šestnáctce nad břevno. Neujala se ani rána Jawa po hrubce Kaloče o chvíli později.

Baník se rozjížděl zvolna, jeho hře chyběl nápad. Ale hned první vydařená rychlá kombinace po pravé straně ve 24. minutě vedle k jeho vedení. Tetour hledal spoluhráče v pokutovém území a dezorientovaný stoper Petr Buchta míč poslal do vlastní branky.

Domácí inkasovaná branka trochu zastavila v aktivitě. Ve 33. minutě se málem dostali k penaltě po faulu Davida Buchty, jenže sudí rozhodli, že k přestupku došlo mimo šestnáctku. Nakonec se ale Zlín pokutového kopu přece jen dočkal a po faulu Filla na Fantiše ve 44. minutě vyrovnal Poznar. Bývalý ostravský útočník zaznamenal šestý gól v ligové sezoně.

Baník se po pauze zvedl, zpřesnil kombinaci a byl stále častěji na polovině soupeře. Hra se vyrovnala a výrazně ubylo zajímavých situací na obou stranách hřiště. Zápas se změnil v boj, hráči nedokázali najít způsob, jak přelstít defenzivu soupeře, zvrat nepřinesla ani řada střídání v obou týmech.

Ostrava tak protáhla sérii bez porážky ve Zlíně na čtyři ligové zápasy. Nic na tom nezměnily ani nadějné situace, do kterých se dostali v závěru domácí Dramé a Vraštil, na druhé straně se jako jediný pokusil o zakončení Tijani.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Dobře jsme začali, ve vysokém tempu, byli jsme aktivní. Myslím, že jsme měli čtyři výborné situace na to, abychom dali nějaký gól. Paradoxně jsme šli po rychlé akci do 0:1, dokopli jsme si to tam sami. Nakonec jsme aspoň do poločasu srovnali. Penaltu nebudu komentovat, viděl jsem to z 80 metrů. Důležité je, že Poznar zachoval klid a proměnil to. Ve druhé půli tam Baník dal kvalitnější hráče, kteří hru obrovsky oživili. Už se to stalo vyrovnaným. Kdo by dal gól, ten by vyhrál. Nakonec ho nedal nikdo. V první půli jsme mohli odskočit, ale bohužel neodskočili, proto ta remíza. S Teplicemi jsme tu taky měli na vítězství a nakonec jsme nebrali ani bod. Takže bod dobrý. Těší mě hlavně hra v první půli."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Domácí měli dobrý vstup do zápasu, hráli agresivně a jednoduše a vyhrávali osobní souboje. Zatlačili nás a hrálo se spíše na naší půlce. Nicméně jsme z toho dokázali vytěžit maximum a dali jsme branku, která nám určitě pomohla. Vyrovnání asi ve vzduchu viselo, ale inkasovali jsme z vymyšlené penalty, což mě mrzí. Druhý poločas byl lepší. Pomohla nám střídání a byli jsme kvalitnější na míči i na tom těžkém terénu. Domácí byli nebezpeční z brejkových situací, remíza asi odpovídá obrazu hry."