Zlín prohrál s Olomoucí a zůstává bez bodu

Zlín - Hokejisté Zlína podlehli ve 3. kole extraligy doma Olomouci 1:4 a zůstávají bez bodu. Hanáci potvrdili, že se jim proti Beranům daří, a porazili je počtvrté za sebou. Dvěma dvěma góly se na tom podílel David Ostřížek.

Úvod utkání byl opatrný. Domácí, kteří nastoupili ve speciální třetí sadě dresů s baťovským motivem, měli sice potíže s rozehrávkou, soupeř to ale nevyužil. Klimek se z rohu prodral až před Kašíka, ale nepřekonal jej.

Zlínští byli úspěšnější a v 17. minutě se dostali do vedení. Szturc z rychlého útoku pálil skrz obránce, přičemž Pavel Sedláček dokázal kotouč velmi jemně tečovat mezi Lukášovy betony.

Olomoučtí mohli srovnat při následné přesilovce, ale Irgl dorazil puk pouze do ležícího Kašíka. V tom samém oslabení měli možnost i Berani, Palmberg vystihl rozehrávku soupeře, únik ale zakončil střelou mimo.

V úvodu prostředního dějství hráli domácí dvě početní výhody, odskočit na větší gólový rozdíl se jim ale nepodařilo. Z nenápadné akce naopak udeřili hosté. Irgl nabil na kruh Ostřížkovi, který ránou z první zamířil přesně k tyči. Za dalších pět minut už Kohouti vedli. Ondruškova nahrávka zpoza branky za pomocí brusle domácího kapitána Žižky skončila za Kašíkem.

Ve třetí třetině se domácí neúspěšně snažili dostat do větší šance. Marnost domácích ukončily branky Ostřížka a Klimka při zlínské opakované hře bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Antonín Stavjaňa (Zlín): "První půlku jsme měli dobrou, ale vše se změnilo v momentě, kdy soupeř vyrovnal. Od té doby jsme tahali za kratší konec. Je škoda, že třeba Palmberg neproměnil v první třetine únik. Vést 2:0, bylo by to jiné. Hosté se za svého vedení do ničeho nenutili a my jsme jen dotahovali. Marně. Jeden manažer mi před začátkem ligy říkal, že máme tak dobrý los na úvod, že klidně můžeme mít touto dobou devět bodů a být první. No a je to přesný opak, my jsme z těchto hratelných zápasů nic nevytěžili. Hráčům to rapidně ubere sebevědomí, můžeme bránit, jak chceme, když soupeř vidí, že víc jak jeden gól nedáme. Musíme sáhnout do systému."

Jan Tomajko (Olomouc): "Věděli jsme, že to bude pro nás těžký zápas. Zlín ještě nevyhrál, šel do toho aktivně. První třetina byla vyrovnaná, ale prohráli jsme ji. Na začátku druhé třetiny se Zlín dostal do tlaku, ale pak se to srovnalo. Dali jsme dva góly, jeden šťastný. Ve třetí třetině měl Zlín převahu, ale v obranném pásmu jsme hráli výborně a nějakou velkou šanci si Zlín nevytvořil. Byli jsme šťastnější."

PSG Berani Zlín - HC Olomouc 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 17. P. Sedláček (Szturc, Köhler) - 31. Ostřížek (J. Knotek, Vyrůbalík), 36. Ondrušek (Jaroměřský), 59. Ostřížek, 60. Klimek. Rozhodčí: Hejduk, Kubičík - Lučan, Kis. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4230.

Sestavy:

Zlín: Kašík - D. Nosek, Žižka, Gazda, Freibergs, Buchta, Řezníček, Ferenc - Szturc, P. Sedláček, Köhler - Okál, Herman, Kubiš - Šlahař, Palmberg, Honejsek - J. Ondráček, Popelka, Fryšara. Trenéři: Stavjaňa a Martin Hamrlík.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Valenta - Irgl, J. Knotek, Ostřížek - Klimek, Kolouch, Strapáč - Olesz, Nahodil, Burian - Hecl, Handl, V. Tomeček. Trenéři: Moták a Tomajko.