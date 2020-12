Zlín prohrál doma potřetí za sebou, Olomouci podlehl 1:4

Zlín - Hokejisté Zlína podlehli v duelu 27. kola extraligy Olomouci 1:4. Berani prohráli potřetí za sebou, přestože všechny zápasy odehráli doma. Získali z nich jediný bod za porážku s Karlovými Vary v prodloužení. Třemi body se pod úspěch Hanáků podepsal útočník Jan Káňa, když dvakrát skóroval a přidal asistenci.

Zlín měl po sobotní prohře s Litvínovem (0:2) další možnost vyhoupnout se tabulkou o něco výš, když Olomouc byla hned před ním dvanáctá. Hosté ale byli zprvu aktivnějším týmem. Domácí sice měli možnost paradoxně při vlastním oslabení, Sedláček však střílel nepřesně.

Poté už se hrálo před strážcem zlínské branky Hufem. Po chybné rozehrávce Gazdy, jenž se chystá na reprezentační akci do Ruska, měl možnost otevřít skóre Nahodil, v rychlosti však nevymyslel víc než střelu do gólmana. Ten si posléze poradil i s ranou a následnou dorážkou Gřeše.

Na startu prostředního dějství se pak Hanákům podařilo bezbrankový stav zlomit. Nejprve v čase 24:41 před Hufem sice Valskému nesedla střela, dílem náhody se však z toho vyklubala skvělá nahrávka na Káňu, jenž už neměl těžkou práci.

Uběhlo pouhých dvacet sekund a Olomouc vedla už 2:0. Na pravé straně našlápl Bambula, protáhl se skrze obranu Beranů, kličkou se dostal za domácího gólmana a vstřelil svůj druhý gól v sezoně.

Třetí branku hosté mohli přidat v oslabení, při situaci dva na nikoho ale i kvůli Honejskově faulu situace gólem neskončila. Naději pro Zlín před přestávkou mohl vykřesat právě Honejsek, zblízka však Lukášův beton nepřehodil.

Zřejmě poslední možnost udělat něco se zápasem měli Berani na startu třetí třetiny, jenže při přesilovce neuspěl Honejsek a ani Řezníček, který mířil do tyče.

Pak už následoval Ferencův trest, který celkem rychle proměnil už v třígólové vedení Mory Knotek. A ačkoliv Berani za necelé dvě minuty kontrovali díky trefě Okála, která po dlouhých 159 minutách a 31 sekundách ukončila jejich čekání na gól, drama to neznamenalo. Za 71 sekund vrátil vedení o tři branky Hanákům svým druhým zásahem v utkání Káňa.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Hodnotí se to blbě, bojujeme sami se sebou. Nejsme schopni vstřelit branku, na ten tým to padá. Přesto to byl bojovný výkon z naší strany do poslední chvíle, nezabalili jsme to, za což klukům patří dík. Situace je pro nás složitá, dnes zase odstoupil z boje Kuba Herman, ztráty jsou velké, to se pak těžko bojuje. Představovali jsme si, že z tohoto dvojzápasu získáme nějaké body, ale... Musíme věřit v to, že se nám budou více odrážet puky a štěstí se k nám přikloní. Klukům není moc co vytknout, ale nedaří se nám. Není čas se tím zaobírat, v úterý přijede Plzeň, musíme zabojovat a věřit v lepší vstup do utkání. Plzeň doma klidně můžeme porazit, proč ne. Musíme přečkat to období smůly a věřit, že až budeme kompletní z větší části, budou i lepší výsledky."

Jan Tomajko (Olomouc): "Jsme spokojeni s třemi body a čtyřmi vstřelenými góly. Byl to zápas, po kterém musím hráče pochválit. Věděli jsme, že Zlín má v nohách včerejší těžké utkání. Neměli jsme takovou šťávu, ale museli jsme se s tím porvat. Před dvěma dny jsme urvali dva body v Plzni a věřili jsme, že nastartujeme nějakou bodovou sérii, což se povedlo. Zápas jsme odehráli opravdu velmi dobře a pokračovali jsme v tom výkonu z Plzně."

PSG Berani Zlín - HC Olomouc 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 48. Okál (Vopelka, Ferenc) - 25. J. Káňa II (Nahodil, Valský), 26. Bambula (J. Knotek, Ondrušek), 46. J. Knotek (J. Káňa II, Ondrušek), 49. J. Káňa II (Kolouch, Valenta). Rozhodčí: Hodek, Pilný - Hynek, Kajínek. Vyloučení: 6:8. Využití: 0:1. Bez diváků.

Zlín: Huf - Řezníček, Ferenc, Žižka, Gazda, M. Novotný, D. Nosek, Matyáš Hamrlík - Köhler, Herman, Karafiát - Okál, Honejsek, Vopelka - Poletín, P. Sedláček, J. Ondráček - Sebera, R. Pšurný, Šlahař. Trenér: R. Svoboda.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Švrček, Dujsík, Valenta, A. Rutar, Ondrušek - Bambula, J. Knotek, Burian - Kucsera, Kolouch, J. Káňa II - Valský, Nahodil, Olesz - V. Tomeček, Kusko, Gřeš. Trenéři: Moták a J. Tomajko.