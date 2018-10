Zlín - Hokejisté Zlína porazili ve 12. kole hokejové extraligy Olomouc 4:0. Berani potřetí za sebou neztratili před svými diváky ani bod, Hanáci naopak poprvé ztratili po třech předchozích vystoupeních bez zakolísání. Dva góly dal útočník Pavel Sedláček, gólman Jakub Sedláček vychytal díky 37 úspěšným zákrokům svou první nulu sezony.

Hanáci vstoupili do utkání o něco lépe, svou herní i střeleckou aktivitu ale v gól neproměnili. Zhruba po polovině první části se dostali ke slovu domácí a otevřeli skóre. Od mantinelu vypálil Lotyš Kulda, jehož pokus zapadl přesně nad rameno Konráda. Od té doby Berani svého soupeře přehrávali, Olomouc se však při šanci druhého zlínského útoku i při následném oslabení ubránila.

I na začátku druhé třetiny měli Berani navrch a po třech minutách skórovali podruhé. Freibergs zpoza brány poslal puk na Pavla Sedláčka, který pod rukou Konráda dostal puk do sítě. Kohouti nestíhali tempu Zlína, téměř jasný gól už slavil například Herman, jeho pokus ale olomoucký brankář vleže zastavil na brankové čáře.

Hanáci měli možnost vrátit se do hry při vyloučení Kubiše, souvislejší tlak si ale nevytvořili. A tak když ne Olomouc, využil přesilovku posléze Zlín. K dorážce Šlahařova pokusu se dostal bývalý hráč Olomouce Herman, který propasíroval kotouč mezi betony Konráda. Hostům se nedařilo, také další Kubišův trest před druhou sirénou zůstal nepotrestán.

Třetí třetina toho už moc nezměnila. Zlínští kontrolovali hru a Olomouc marně hledala recept, který by vedl k nějaké gólové situaci. Hanáci to sice tři minuty před koncem zkusili v šesti hráčích v poli, vítězství ale pečetil svou druhou brankou v utkání Pavel Sedláček.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "My jsme dnes byli šťastnějším týmem, Olomouc zase silnějším. My jsme sice nehráli až tak dobře, ale podržel nás gólman Jakub Sedláček. Od toho jsme se odrazili a napadaly nám tam nějaké ty branky. Vítězství se nerodilo lehce."

Jan Tomajko (Olomouc): "Nehodnotí se to lehce, 0:4... Nedali jsme žádný gól, takže jsme nemohli pomýšlet na body. Rozhodla první branka, my jsme na chvíli vypadli z tempa a byla tam. Těžko jsme se dostávali do šancí. A když už, tak jsme v nich neuspěli. Zlín dám dal lekci z produktivity."

PSG Berani Zlín - HC Olomouc 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. E. Kulda, 23. P. Sedláček (Freibergs), 36. Herman (Šlahař, Freibergs), 59. P. Sedláček. Rozhodčí: Roman Svoboda, Jeřábek - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 4235.

Sestavy:

Zlín: J. Sedláček - Ferenc, Freibergs, Řezníček, Gazda, Nosek, Valenta, Padrnos - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - Čachotský, Fryšara, E. Kulda - Popelka, P. Sedláček, Poletín. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Švrček, J. Galvas, Ondrušek, Dujsík, Jaroměřský, Staněk - V. Tomeček, J. Knotek, Laš - Irgl, Kolouch, Burian - J. Káňa, Nahodil, Strapáč - Skladaný, Ostřížek, Holec. Trenéři: Tomajko a Moták.