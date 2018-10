Praha - Hokejisté Zlína deklasovali v 8. kole extraligy Spartu na jejím ledě 5:1 a ukončili sérii tří zápasů bez bodového zisku. Gólem a dvěma nahrávkami se na třetí výhře Beranů v sezoně podílel útočník Štěpán Fryšara. Pražané nenavázali na předchozí dva úspěchy a odevzdali Zlínu všechny body potřetí z posledních čtyř vzájemných duelů v metropoli.

Zlín se od začátku utkání prezentoval aktivní hrou a zaměstnával brankáře Machovského. Hosté si díky nedisciplinovanosti sparťanského obránce Košťálka zahráli i dvě přesilové hry. Při druhém vyloučení navíc Košťálek vedle dvou minut inkasoval desetiminutový osobní trest za vražení na hrazení. Přestože Berani většinu času drželi Pražany v jejich obranné třetině, skórovat nedokázali. Útočník Ondráček nepřekonal brankáře Machovského ani tváří v tvář.

Hosté se za aktivitu přece jen dočkali branky. Osm vteřin před koncem první třetiny útočník Fryšara střelou z první z mezikruží otevřel skóre.

Zkraje druhé části mohl srovnat Kumstát, jenže zblízka na Sedláčka nevyzrál a Sparta za promarněnou šanci pykala. V početné vřavě hráčů kolem sparťanského brankoviště se nejlépe zorientoval hostující forvard Popelka a zvýšil na 2:0 pro PSG.

Dvoubrankové vedení vydrželo Beranům 31 vteřin. Rovněž Sparta předvedla potřebný důraz před brankovištěm a útočník Beran snížil. Domácím se povedlo překonat Sedláčka ještě jednou, ale Košťálek dostal puk do branky úmyslně rukou a gól tak nemohl být uznán. Nejblíže k vyrovnání byla Sparta v 33. minutě: Forman vystihl v útočné třetině rozehrávku Zlína a přihrál Pechovi, jehož střelu do odkryté branky vyrazil Sedláček do ochranné sítě.

Hostům znovu výborně vyšel závěr třetiny. Fryšara od levého hrazení nabil Poletínovi na střelu bez přípravy a čtvrt minuty před druhou přestávkou musel Machovský lovit puk ze sítě již potřetí.

V poslední části stanovil Zlín konečné skóre díky dvěma využitým přesilovkám. Nejdříve se trefil Ondráček a po něm Herman, který Machovského vyhnal z branky. Zbytek duelu dochytal Honzík. V samém závěru se ještě na ledě strhla bitka, která ale nemohla nic změnit na výsledku.

HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 24. M. Beran (P. Vrána) - 20. Fryšara (E. Kulda), 23. Popelka, 40. Poletín (Fryšara, Valenta), 46. Ondráček (Šlahař, Freibergs), 50. Herman (Fryšara, Freibergs). Rozhodčí: Lacina, Pražák - Brejcha, Klouček. Vyloučení: 8:4, navíc Košťálek 10 min., Černoch (oba Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 6778.

Sparta: Machovský (50. Honzík) - Gregorc, Košťálek, Blain, Dvořák, Kalina, Delisle - A. Kudrna, P. Vrána, Říčka - Jarůšek, Klimek, Buchtele - Forman, Pech, Kumstát - Černoch, Sill, Smejkal - M. Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Zlín: J. Sedláček - Freibergs, Řezníček, Žižka, Gazda, Nosek, Valenta, Ferenc - E. Kulda, Fořt, Kubiš - J. Ondráček, Herman, Šlahař - Karafiát, Fryšara, Poletín - Popelka, P. Sedláček, Werbik. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.