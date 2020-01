Zlín přehrál Mladou Boleslav i potřetí

Zlín - Hokejisté Zlína porazili ve 39. kole extraligy Mladou Boleslav 4:1 a uspěli tak i ve třetím vzájemném zápase se Středočechy v sezoně. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Zdeněk Okál.

Do první šance se dostali hosté. V úvodní minutě se kolem bránícího Žižky protáhl Skalický, s Kašíkem si však neporadil. Mladá Boleslav zanedlouho nevyužila dlouhou přesilovku pěti proti třem, Stránského ostrou ránu vytěsnil zlínský gólman. Na druhé straně předvedl přímočarý průnik Okál, po jeho zadovce prověřil Krošelje Novotný.

Hosté, v jejichž sestěvě debutoval šestnáctiletý útočník Gabriel Szturc, odpověděli rychlou akcí, proti Kousalovi Kašík v pokleku zakročil. Velkou šanci na otevření skóre měl Herman, jenž trefil brankovou konstrukci.

Nebezpečně pálil také Nosek, zblízka ovšem minul. Bezgólový stav změnil ve 25. minutě Zlín, po Šlahařově přihrávce "zavěsil" pod horní tyč Okál. Boleslav ale vzápětí srovnala, Kousalovu střelu pohotově dorazil Najman.

V přesilovce se z levého kruhu pokoušel prosadit Šlahař, na Krošelje nevyzrál. Slovinský brankář však kapituloval krátce poté, nahození Dufka neviděl a puk mu prošel mezi betony. Pokus Zbořila zlikvidoval lapačkou Kašík, náskok Beranů nedokázal krátce před druhou přestávkou navýšit Honejsek.

Do třetí třetiny vstoupili aktivněji hosté, Kurkovo zakončení ale vyrazil Kašík koncem betonu. Ve 45. minutě domácí odskočili do dvougólového vedení, když se Freibergsova střela zastavila až za Krošeljem. Další zlínskou branku přidal tvrdou ranou příklepem nad gólmanovo rameno Novotný.

Hlasy trenérů po zápase:

Martin Hamrlík (Zlín): "Pomohlo nám, že jsme na začátku ubránili soupeřovu přesilovku pět na tři. Za stavu 1:1 se nám podařilo odskočit do vedení a psychická výhoda se dostala na naši stranu. Dokud ale nepadl třetí gól, byl zápas pořád otevřený. Mladá Boleslav hrozila z brejků."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Když nebudeme mít ochotu chodit do předbrankového prostoru a budeme se pohybovat jen po rozích, nebudeme dávat góly. Musíme si "vzít montérky" a pracovat. Je potřeba, abychom začali chodit do prostorů, kde to bolí. Nejen do prostorů, kde to nebolí."