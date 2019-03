Zlín - Hokejisté Zlína porazili ve 49. kole extraligy Chomutov 2:1 a udělali další krok k postupu do play off. Berani vyhráli potřetí za sebou a posedmé z posledních osmi utkání. Zápas rozhodl ve 45. minutě útočník Zdeněk Okál.

Domácí byli od začátku aktivní a zpočátku svého soupeře k ničemu nepouštěli. Chomutovu nepomohla ani přesilová hra. Piráti poprvé vážněji zahrozili až ve 12. minutě, kdy brankář Peters využil střídání Zlína a vyslal dlouhou přihrávkou do šance Stránského. Jeden ze zlínských obránců se ale stihl vrátit a zablokovat jeho střelu.

Poprvé se měnilo skóre až v 17. minutě a v rychlém sledu se prosadily oba týmy. Nejprve hostující Flemming nastřelil před brankou stojícího Tomicu, od nějž se puk odrazil za Kašíkova záda. O 24 vteřin později ale bylo vyrovnáno. Honejsek našel zpoza branky Hermana, před kterým Peters nestihl utěsnit prostor u tyčky. Tentýž hráč měl navíc šanci i v závěru první třetiny, ale z první vystřelil jen mimo branku.

Druhou část zahájili Berani přesilovkou, ve které Honejsek našel přihrávkou na vzdálenější tyči Šlahaře, ale proti tomu se Peters stihl přesunout. V polovině zápasu začali Piráti opakovaně chybovat v rozehrávce, z čehož plynuly další šance pro Zlín. Peters ale vše vyřešil.

Na druhé straně Chomutov v prostřední části výrazněji nezahrozil, nejnebezpečnější pokus předvedl Flemming, který se pokusil vyjet si před branku, ale jeho pokus skončil na betonech Kašíka.

Ve třetí třetině mohl vrátit Chomutovu vedení Vantuch, poté, co se prokličkoval obranou soupeře, v poslední chvíli ale ztratil rovnováhu. Ve 45. minutě tak Berani dokonali obrat. Herman přenechal puk Okálovi, který prudkou střelou překonal Peterse. Blízko k vyrovnání měl po chybě Zlína Svoboda, ale Kašík předvedl další ze svých skvělých zákroků a domácí už si těsný náskok pohlídali.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Pro nás to byl důležitý zápas. Potvrdilo se, že Chomutov nehraje vůbec špatně, hraje podobný styl jako Olomouc. Srdnatý, obětavý, těžko jsme se dostávali do šancí a z přesilovek jsme si nevytvořili nic. Za stavu 1:1 jsme říkali v kabině, že kdo dá gól, vyhraje. Naštěstí jsme to byli my. Chomutov měl ale poté drtivý tlak. Z nutnosti vyhrát se v tu chvíli zastavily některým ruce, nohy a myslím, že i srdce. Jen se čekalo, jestli to Libor Kašík chytne nebo ne. Naštěstí to vychytal."

Jan Šťastný (Chomutov): "Přijeli jsme do Zlína s odhodláním a touhou získat jakkoliv bod. Nesehráli jsme vůbec špatné utkání, bylo to hodně nahoru dolů. Podařilo se nám jít do vedení, ale bohužel jsme vzápětí ihned inkasovali, když jsme si špatně přebrali hráče před brankou. Pak jsme zvládli ubránit srdnatě spoustu oslabení, což si myslím, že je hrozně důležité, protože domácí hrají přesilovky výborně. Bohužel přišla nešťastná situace ve třetí třetině, kdy se nám nepodařilo nahodit do útočného pásma. Domácí rychle otočili hru a dali rozhodující branku. Je škoda, že jsme poté nevyužili spoustu šancí. Bohužel Libor Kašík se očividně vrací do fantastické formy a domácí jednoznačně podržel."

PSG Berani Zlín - Piráti Chomutov 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Herman (Honejsek, Řezníček), 45. Okál (Herman, Ferenc) - 17. Tomica (Flemming, V. Růžička ml.). Rozhodčí: Hodek, Úlehla - Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 4:6, navíc Jank (Chomutov) 10 min. Bez využití. Diváci: 4155.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Nosek, Freibergs, Řezníček, Gazda, Ferenc, Valenta - Dufek, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - Okál, P. Sedláček, E. Kulda - L. Krejčík, Popelka, Václavek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, L. Kovář, Blaha, Dietz, od 21. navíc Valach - J. Stránský, V. Růžička ml., Sklenář - Klhůfek, Raška, Tomica - Duda, Vantuch, Koblasa - T. Svoboda, Gut, Marjamäki. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.