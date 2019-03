Zlín - Předkolo play off hokejové extraligy mezi Zlínem a Mladou Boleslaví rozhodne až nedělní pátý zápas. Čtvrtý duel na zlínském ledě dnes vyhráli domácí 2:1 v prodloužení, když vítěznou branku vstřelil v 69. minutě útočník Zdeněk Okál a vyrovnal stav série na 2:2.

Zápas, v němž domácí hráči odvraceli konec sezony, od prvních minut v žádném případě diváky nenudil. Už v úvodní minutě vypálil nebezpečně Klepiš a ukázal, že Bruslařský klub nebude jen bránit.

Hrdinou čtvrté minuty se stal zlínský obránce Valenta. Nejprve se nečekaně dostal do blízkosti branky hostů, ale Růžičku nepropálil. Vzápětí zlomil hůl a umožnil sólo Vondrkovi, kterého ale vychytal Kašík.

Přesto šli do vedení hosté. Ve středním pásmu bleskově otočili hru, dostali se do přečíslení a žabičku Šťastného usměrnil do sítě Martin Procházka. Zlín ale nakonec zúročil svoji nátlakovou hru, v přesilovce po obléhání Růžičkovy branky dotlačil puk za čáru Fořt.

Gól do šatny ale hráčům Mladé Boleslavi neublížil. Hodně bruslili, byli nebezpečnější směrem ke Kašíkově brance a drželi domácí dost daleko od vlastní branky. Nicméně vyložené šance tento styl hry nepřinášel. Až na jednu výjimku: ve 30. minutě se po přečíslení dvou na jednoho dostal před Kašíka Klepiš, ale šanci neproměnil.

Zlínskou naději na vedoucí gól zmařila tyč boleslavské branky, kterou rozezvučela Šlahařova bomba. Řezníčkovu ránu podobného kalibru spolehlivý mladoboleslavský gólman vyrazil do rohu kluziště.

Ve třetí třetině se přece jen více tlačili do koncovky domácí. V 46. minutě měl před sebou Sedláček prázdnou branku, ale nedokázal usměrnit puk mezi tyče. Zlínský tlak s přibývajícím časem rostl, společně s tím se ale zpevnila defenziva Mladé Boleslavi. Nicméně postupový gól měl na hokejce Skalický, jenže Kašík jeho bekhendový pokus zlikvidoval.

Zápas poprvé v sérii dospěl do dvacetiminutového prodloužení v klasickém počtu pěti proti pěti. V něm měl velkou šanci hostující Pabiška, ale z protiútoku vzápětí skóroval Okál a vynutil tak "Ševcům" rozhodující pátý duel.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Tomuto zápasu stejně jako celé sérii chybí jen více branek. Pořád je to úporný boj, na hráčích je už vidět, že síly ubývají. My jsme dnes hráli o všechno, jsme rádi, že jsme mohli potěšit naše fanoušky bojem, který pro nás skončil vítězně."

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Zápasy se Zlínem jsou pořád stejné a jen bych se opakoval. Je to urputný boj, v němž se šance střídají na obou stranách. To jsem říkal už včera a platí to i dnes. V tomto čtvrtém duelu byli šťastnější domácí. Rozhodne nedělní zápas a já si myslím, že to tak bude spravedlivé."

PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Fořt, 69. Okál - 14. M. Procházka (D. Šťastný, Žejdl). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - J. Svoboda, D. Klouček. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 4624.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, M. Zbořil, Valenta - Dufek, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - L. Krejčík, P. Sedláček, Okál - Š. Kratochvil, Popelka, E. Kulda. Trenéři: Robert Svoboda, Martin Hamrlík a R. Hrazdira.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Pláněk, Dlapa, Kurka, Němeček, Kovačevič, Bernad - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, M. Procházka - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.