Zlín porazil Teplice 2:1 a poprvé v sezoně zvítězil

Zlín - Fotbalisté Zlína zvítězili v 6. ligovém kole nad Teplicemi 2:1. "Ševci" vyhráli poprvé v sezoně a opustili poslední místo tabulky. Domácí poslal v 55. minutě do vedení David Tkáč a za 11 minut přidal pojistku Martin Cedidla. V 88. minutě snížil střídající Tadeáš Vachoušek. Severočeši, kteří minule nečekaně remizovali s obhájcem titulu Spartou, už čtyři kola nezvítězili a v neúplné tabulce jsou osmí.

O první výraznější akci se po opatrném úvodu postarala dvojice zlínských mladíků. Ve 13. minutě našel Slončíkův pas z levé strany v šestnáctce volného Tkáče, který ve skluzu poslal míč těsně vedle Grigarovy branky.

"Ševci" se po této akci dostali k většímu náporu, jemuž chyběla lepší finální fáze. V zakončení se neprosadili Slončík, Vukadinovič ani Fantiš. Tepličtí se až na pár nesmělých okamžiků na dostřel gólmana Dostála nedostávali a museli čelit sílícímu tlaku domácích. Ve 36. minutě chyběl Kolářovi krok, aby trefil míč před prázdnou brankou, vzápětí se v další vyložené pozici neprosadil zblízka Fantiš.

Po přestávce se hosté herně zvedli. Severočeši začali velkým náporem, střídající Jásir měl už po minutě na kopačce vedoucí gól, kterému ale zamezil Dostál. Domácí brankář si poté poradil i s dlouhým sólem Radosty.

Gólu se nakonec dočkali "Ševci". Vukadinovič vyhrál na pravé straně souboj, míč od brankové čáry protlačil do středu šestnáctky, odkud jej do sítě v 55. minutě poslal Tkáč. Jednadvacetiletý záložník stal prvním dvougólovým střelcem Zlína v tomto ligovém ročníku.

Za dalších 11 minut přidali domácí pojistku. Na centr z rohového kopu v podání střídajícího Dramého si nejvýše naskočil obránce Cedidla a s pomocí tyče zaznamenal svůj první gól v ligové sezoně.

Hosté nesložili zbraně a vyvinuli tlak, domácí defenziva ale řadu ošemetných situací zvládla. Až v 88. minutě dorazil Jásirovu hlavičku po standardní situaci do sítě další střídající hráč Vachoušek a vstřelil svou první branku v ligovém ročníku. Vyrovnat už ovšem Severočeši nestihli. Zlín tak doma v lize porazil Teplice počtvrté za sebou a posedmé z posledních osmi duelů.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Vrba (Zlín): "Byl to pro nás velmi důležitý zápas, v němž jsme předváděli takovou kvalitu jako na jaře, kdy jsme se zachraňovali. Jsem rád, že jsme na to navázali a získali pro nás strašně důležité tři body. Z hlediska naší ofenzivy to bylo povedené utkání a doufám, že na to navážeme i v dalších zápasech. V první půli jsme měli snad tři vyložené šance. Ve druhé půli nás podržel Dostál a bylo podstatné, že jsme vystřelil první branku. Teplice budou soupeřem na naší úrovni a je dobře, že jsme duel zvládli. Teď se chceme odlepit od spodních příček a zamířit výš."

Zdenko Frťala (Teplice): "První půle byla z naší strany špatná. Ztráceli jsme míče, chyběla nám odvaha. Měl jsem hráčům o přestávce co vyčítat, v kabině byla bouřka. Pro domácí to bylo hodně kruté, Zlín měl tři vyložené příležitosti. Někdy se stane, že poločas nezvládnete. Ještě nejsme týmově na takové úrovni, abychom si udrželi nadstandardní výkonnost, ale i tím si musíme projít. Po změně stran jsme se zlepšili, ale zase jsme inkasovali. Naše hra neměla určité parametry, na které jsme zvyklí. Vítězství domácích je zasloužené. Chtěli jsme tady uhrát dobrý výsledek, chyby musíme hledat hlavně u sebe."

FC Zlín - FK Teplice 2:1 (0:0)

Branky: 55. Tkáč, 66. Cedidla - 88. Vachoušek. Rozhodčí: Berka - Caletka, Šafránková - Radina (video). ŽK: Slončík, Černín - Chaloupek, Cykalo, Vachoušek. Diváci: 2521.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Didiba, Reiter - Kolář (85. Bužek) - Vukadinovič (85. Žák), Janetzký, Tkáč (75. Černín), Slončík (63. Y. Dramé) - Fantiš. Trenér: Vrba.

Teplice: Grigar - Knapík, Chaloupek, Cykalo - Hora (61. Bílek), Jukl, Mareček, Radosta (73. Krsmanovič) - Trubač (73. Křišťan) - Fila (61. Vachoušek), Hronek (46. Jásir). Trenér: Frťala.